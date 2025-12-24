Catene da neve, averle a bordo non basta più | 400€ di multa e fermo del mezzo: ecco come puoi salvarti

Omologazione e battistrada: i dettagli che contano

Omologazione e battistrada: i particolari che contano per la sicurezza stradale.

La chiave per evitare sanzioni e garantire la sicurezza risiede in due aspetti cruciali: l’omologazione e lo stato del battistrada. Per le catene da neve, l’omologazione deve essere ben visibile e conforme agli standard europei, come la dicitura UNI EN 16662-1. Acquistare catene non omologate o contraffatte significa esporre il veicolo a rischi e il conducente a severe penalità, anche se le si ha regolarmente a bordo.

Per quanto riguarda gli pneumatici invernali, la questione è ancora più complessa. Non basta che siano montati; devono anche presentare un battistrada adeguato. Sebbene il Codice della Strada stabilisca un limite minimo di 1,6 mm per tutti i tipi di pneumatici, per quelli invernali è fortemente raccomandato e, in alcune situazioni, quasi obbligatorio, un battistrada di almeno 4 mm. Sotto questa soglia, le prestazioni in condizioni di neve e ghiaccio si riducono drasticamente, mettendo a rischio la sicurezza e potendo configurare un motivo di contestazione in caso di controllo.

Come evitare multe e viaggiare in sicurezza

Consigli pratici per viaggiare sicuri ed evitare multe.

Per non incappare nelle sanzioni e viaggiare sereni, è essenziale adottare alcune precauzioni. In fase di acquisto, verificate sempre l’omologazione sia delle catene da neve che degli pneumatici invernali. Diffidate di prodotti troppo economici senza marchi riconoscibili.

Una volta montati gli pneumatici invernali, controllate regolarmente il loro stato di usura. L’utilizzo di un semplice misuratore di profondità del battistrada può salvarvi da spiacevoli sorprese. Se la profondità si avvicina al limite di guardia, è il momento di considerare la sostituzione. Per le catene, oltre all’omologazione, assicuratevi che siano della misura corretta per i vostri pneumatici e che sappiate come montarle. Una prova di montaggio a casa, in condizioni tranquille, può fare la differenza in una situazione di emergenza e vi eviterà ritardi e frustrazioni in strada. Ricordate: prevenire è sempre meglio che curare, soprattutto quando si tratta di sicurezza stradale e del proprio portafoglio.