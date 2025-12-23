Benzina, dal 2026 scatta il nuovo “Bonus” | “Spetta a tutti gli italiani”: ecco come usufruirne

La riforma fiscale dietro il “bonus”

Il cuore della questione risiede nella Manovra 2026, dove è prevista una misura cruciale per il settore dei carburanti: il riallineamento delle accise tra benzina e gasolio (diesel). In termini semplici, lo Stato intende portare le tassazioni su entrambi i tipi di carburante allo stesso livello, stabilendo un’accisa uniforme di circa 0,6729 euro al litro. Questa operazione, sebbene presentata da alcuni come un “bonus”, è in realtà una compensazione fiscale.

Cosa significa questo, in concreto, per le tasche degli automobilisti?

Per la benzina : si prevede una riduzione dell’imposta pari a 4,05 centesimi al litro.

: si prevede una riduzione dell’imposta pari a 4,05 centesimi al litro. Per il gasolio: al contrario, si verificherà un aumento dell’imposta di 4,05 centesimi al litro.

È questo il meccanismo tecnico che, impropriamente, molti stanno definendo “bonus benzina 2026”. L’impatto sui prezzi finali al consumatore sarà diretto e, per i proprietari di veicoli diesel, si tradurrà in un costo maggiore al rifornimento, mentre chi guida auto a benzina potrà beneficiare di un leggero risparmio.

Cosa aspettarsi e le implicazioni per gli automobilisti

Le implicazioni di questa riforma fiscale sono chiare: non si tratta di un incentivo destinato a tutti, ma di una ridefinizione della struttura impositiva sui carburanti. Mentre i conducenti di veicoli a benzina potranno godere di un modesto alleggerimento del costo alla pompa, i proprietari di auto diesel dovranno affrontare un lieve, ma tangibile, incremento. È essenziale sottolineare che questa manovra è concepita per riequilibrare il gettito fiscale tra i due carburanti, allineando le accise e non introducendo un nuovo sistema di aiuti.

Pertanto, è cruciale non confondere questa riforma con un bonus universale. Gli automobilisti sono invitati a prepararsi a un cambiamento che influenzerà direttamente i prezzi del carburante dal 2026, con variazioni che dipenderanno dal tipo di alimentazione del proprio veicolo. Comprendere la vera natura di questa misura aiuterà a gestire al meglio le proprie spese e a non alimentare false aspettative su presunti benefici economici generalizzati.