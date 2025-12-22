Sembra Santorini ma si trova in Italia: edifici bianchi e mare da urlo | Ce la invidia tutto il Mondo

La singolarità di Ostuni non risiede solo nel suo colore distintivo, ma nell’atmosfera quasi eterea che si respira tra le sue mura. Il centro storico, un labirinto di stradine, conduce a scorci inaspettati e panorami marini da togliere il fiato. Le case, una incastonata nell’altra, creano un tessuto urbano unico che segue le curve naturali del terreno. È questo aspetto, unito alla vivacità culturale, che rende Ostuni una destinazione imperdibile, dove storia e bellezza naturale si fondono in un’esperienza indimenticabile. La sua somiglianza con l’iconica isola greca è spesso motivo di ammirazione.

Perché Ostuni è la Santorini d’Italia?

In molti la chiamano la “Santorini italiana”

Il paragone tra Ostuni e Santorini nasce da affascinanti similitudini. Entrambe le località sono caratterizzate da un’architettura distintiva, con edifici interamente calcinati a bianco che brillano sotto il sole. A Ostuni, questa tradizione ha radici profonde, legata a ragioni estetiche, igieniche e difensive contro il caldo estivo e le epidemie. Le mura bianche riflettono il calore, mantenendo gli interni freschi, e in passato si credeva che la calce avesse proprietà disinfettanti, creando un’atmosfera luminosa e accogliente.

Oltre al candore degli edifici, un altro elemento chiave è la sua posizione dominante. Entrambe le città si ergono su promontori, offrendo viste spettacolari sul mare. A Ostuni, la Cattedrale di Santa Maria Assunta svetta sul punto più alto, un faro bianco che guida lo sguardo verso l’orizzonte dell’Adriatico. Le strette vie serpeggiano tra case bianche, spesso adornate con vasi di gerani rossi, creando un contrasto cromatico vivido che ricorda i vicoli delle Cicladi, un vero spettacolo.

Il mare cristallino che bagna le coste di Ostuni è un ulteriore richiamo. Le spiagge e le calette, spesso insignite della Bandiera Blu, offrono scenari idilliaci e acque trasparenti, perfette per bagni e relax. Questa combinazione di architettura iconica, panorami mozzafiato e un mare incontaminato conferisce a Ostuni un’aura di magia e bellezza che le ha valso l’ammirazione internazionale, rendendola un vero gioiello da scoprire e apprezzare, un pezzo di Mediterraneo che l’Italia è orgogliosa di mostrare al mondo.