Baraonda Ferrari, Hamilton e Leclerc pronti a lasciare | ADDIO VICINISSIMO: decisive le prossime ore

La posta in gioco è altissima. Il 2026 vedrà l’introduzione di un nuovo regolamento tecnico che promette di rivoluzionare il design delle vetture e, in particolare, le unità motrici, con una maggiore enfasi sull’energia elettrica. Questo rappresenta un’opportunità unica per tutti i team di ripartire da zero e, potenzialmente, riscrivere le gerarchie del campionato. Per la Ferrari, questa è l’occasione d’oro per dimostrare di aver costruito un progetto vincente e di poter competere costantemente al vertice. Il successo del team in questo cruciale biennio sarà fondamentale per mantenere alta la motivazione dei suoi fuoriclasse e per assicurare un futuro stabile alla squadra. Se il nuovo pacchetto tecnico non dovesse rivelarsi all’altezza delle aspettative, le ripercussioni sul futuro dei due campioni potrebbero essere irreversibili, aprendo scenari impensabili fino a poco tempo fa e mettendo in discussione la stessa direzione del team.

Leclerc e Hamilton: percorsi diversi ma un unico obiettivo

Leclerc e Hamilton: storie diverse, stessa fame di vittoria.

Nonostante condividano l’ambizione di vincere con la Rossa, i percorsi di Leclerc e Hamilton potrebbero divergere notevolmente qualora le aspettative del 2026 dovessero essere deluse. Charles Leclerc, pur avendo più volte ribadito il suo desiderio di vincere un titolo con la Ferrari, non sembra più disposto ad accettare di restare fuori dalle sfide che contano. La sua giovane età e il suo talento cristallino lo rendono un pilota ambìto da qualsiasi team di alto rango. In caso di insuccesso del progetto 2026, il monegasco potrebbe seriamente valutare l’opzione di cercare fortuna altrove per concretizzare il suo sogno Mondiale, dimostrando la sua determinazione a non essere solo un partecipante ma un protagonista assoluto della Formula 1.

Dall’altra parte, Lewis Hamilton, che nel 2026 avrà già quarant’anni, si trova in una fase ben diversa della sua carriera. Il sette volte campione del mondo ha già conquistato tutto ciò che c’era da vincere, ma la fame di gloria lo ha spinto a tentare questa nuova avventura in Ferrari, una delle sfide più grandi che potesse accettare. Se il progetto non dovesse decollare, o se la vettura non fosse sufficientemente competitiva, la prospettiva del ritiro potrebbe diventare una possibilità concreta. Per un campione del suo calibro, continuare a gareggiare senza la possibilità di lottare per le vittorie e per il titolo sarebbe quasi un’onta. Il 2026 non è solo un anno di nuove regole, ma un vero e proprio bivio esistenziale per due leggende della Formula 1, che determinerà il loro prossimo capitolo, sia esso glorioso o conclusivo.