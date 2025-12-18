Caffè del supermercato, ecco la classifica delle marche migliori | Sul podio c’è una grande sorpresa

I campioni della moka: Illy, Esselunga e Lavazza in vetta

Illy, Esselunga e Lavazza: i campioni della moka sul podio.

Tra le 24 miscele analizzate, alcune si sono distinte per caratteristiche organolettiche superiori. Al primo posto della classifica si è posizionato Illy Classico, giudicato eccellente sotto ogni aspetto. Il suo profilo aromatico complesso, la formazione di un’ottima crema e la totale assenza di difetti nella miscela lo hanno reso il vincitore indiscusso. Subito dopo, con un risultato altrettanto impressionante, troviamo Esselunga Equo Solidale. Questo prodotto ha letteralmente stupito gli assaggiatori per la sua tostatura uniforme, il gusto pieno e la freschezza percepibile sin dal primo sorso. Un risultato notevole è stato conseguito anche da Lavazza Qualità Oro, uno dei pochi brand storici che continua a mantenere uno standard elevato nelle degustazioni, offrendo una miscela 100% arabica che si distingue per la sua delicatezza, risultando incredibilmente morbida e profumata. Questi tre caffè rappresentano l’apice della qualità, dimostrando come la ricerca e la cura nei dettagli possano fare la differenza.

Le altre eccellenze e la lezione sulla qualità

Altre eccellenze: nuove prospettive e preziose lezioni sulla qualità.

A completare il gruppo dei caffè più apprezzati e consigliati dagli esperti di Altroconsumo, troviamo altre due miscele che hanno saputo conquistare il palato. Si tratta di Coop 100% Arabica e Conad Classico. Entrambe hanno evidenziato un buon equilibrio tra intensità e armonia aromatica, dimostrando che anche i prodotti a marchio della grande distribuzione possono offrire esperienze di gusto di alta qualità, se la selezione delle materie prime e il processo produttivo sono eseguiti con rigore. La classifica di Altroconsumo offre una lezione importante ai consumatori: la qualità di un caffè non è sempre proporzionale al volume della sua pubblicità o alla notorietà del brand. Spesso, sono le aziende che investono maggiormente nella cura dei dettagli, dalla coltivazione alla tostatura, a garantire un prodotto superiore. Invitiamo quindi a esplorare queste eccellenze, magari dando fiducia anche a marchi meno conosciuti, per scoprire un caffè che possa davvero trasformare il rituale della moka in un momento di puro piacere.