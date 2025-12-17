INPS lancia l’allarme: “Pensionati, fate attenzione” | 20mila euro persi per colpa di una firma

La controversia: quota 100 e la comparsa in tv

La questione è emersa quando l’INPS ha ritenuto che la breve apparizione televisiva fosse incompatibile con il regime di “Quota 100”, il meccanismo di pensionamento anticipato introdotto dal Governo Conte. Secondo l’interpretazione dell’Istituto, quella piccola prestazione artistica si configurava come un contratto di lavoro a tempo determinato, infrangendo così i requisiti di Quota 100 che prevedevano l’incumulabilità del reddito da lavoro con l’assegno pensionistico. La richiesta dell’INPS è stata perentoria e salata: il pensionato avrebbe dovuto restituire immediatamente 20.000 euro, una somma che ha naturalmente scioccato il sessantasettenne.

La norma di “Quota 100” stabiliva che i beneficiari non potessero cumulare il trattamento pensionistico con redditi da lavoro dipendente o autonomo per l’intero periodo di fruizione dell’anticipo pensionistico, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Questa rigidità delle regole ha posto l’uomo di fronte a un bivio inaspettato, trasformando un piccolo extra in un onere potenzialmente rovinoso. L’INPS, da Livorno, ha mantenuto ferma la sua posizione, rigettando il primo ricorso del diretto interessato.

La battaglia legale e la vittoria in tribunale

Di fronte alla fermezza dell’INPS e alla prospettiva di dover versare una cifra così elevata, il pensionato non si è arreso. Ha deciso di intraprendere una battaglia legale, affidandosi all’esperienza dell’avvocato Marco Guercio e alla consulenza previdenziale della dottoressa Valentina Paoli. Grazie alla loro professionalità e al loro impegno, è stato possibile costruire una solida linea difensiva, contestando l’interpretazione restrittiva dell’INPS riguardo alla natura della prestazione. La tesi difensiva puntava a dimostrare che la comparsa, per la sua entità e per l’esiguo compenso, non potesse essere assimilata a un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente in grado di compromettere i requisiti di Quota 100.

Il caso è approdato in tribunale, dove la giudice Federica Manfrè ha esaminato attentamente tutte le argomentazioni. Alla fine, il verdetto è stato favorevole al pensionato. La sentenza ha riconosciuto la validità delle obiezioni dell’uomo, annullando la pretesa dell’INPS di recuperare i 20.000 euro. Questa vittoria legale ha permesso all’ex bagnino e giardiniere di salvare il denaro che l’ente previdenziale intendeva sottrargli tra il 2023 e il 2024, restituendogli la serenità e facendo giustizia di una situazione che appariva manifestamente sproporzionata. La notizia, riportata da Il Tirreno, sottolinea l’importanza di non demordere di fronte a richieste che possono apparire ingiuste, anche quando provengono da enti potenti.