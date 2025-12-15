Pulizia cerchi in lega, allarme graffi | 9 persone su 10 commettono questo errore: ecco in cosa consiste

Tutti vogliono cerchi lucidi e perfetti, ma basta un gesto sbagliato per rovinarli per sempre e ritrovarli pieni di graffi.

I cerchi in lega sono uno dei dettagli più amati dell’auto, ma anche tra i più delicati. Polvere dei freni, sabbia, sale invernale e sporco di strada si attaccano alla vernice e, se non si interviene nel modo giusto, finiscono per segnare la superficie in maniera irreversibile. Molti automobilisti pensano che basti “dare una passata veloce” quando lavano la carrozzeria, senza immaginare che proprio quel gesto frettoloso possa trasformarsi in un boomerang.

Il risultato è che, dopo qualche lavaggio sbagliato, i cerchi appaiono opachi, pieni di micrograffi e aloni difficili da eliminare, anche usando prodotti di qualità.

Il paradosso è che chi danneggia i cerchi spesso lo fa proprio mentre cerca di prendersene cura: convinto di fare il meglio possibile, ripete sempre la stessa abitudine senza sapere che per molte persone l’errore è identico e si nasconde all’inizio della pulizia.

Il gesto istintivo che graffia i cerchi a ogni lavaggio

L’errore più comune, quello che manda in crisi i cerchi in lega e fa scattare l’allarme graffi, è iniziare subito a strofinare con spugna o panno quando lo sporco è ancora secco. Senza un abbondante getto d’acqua iniziale, la polvere dei freni, la sabbia e le particelle metalliche restano dure e taglienti: strofinandole direttamente contro la vernice, si comportano come una carta abrasiva e rigano la superficie a ogni passata.

La prima regola, quindi, è sempre la stessa: prima si deve ammorbidire e sciacquare lo sporco con molta acqua, solo dopo si può intervenire con spugna, pennello o spazzole morbide, meglio se abbinate a un detergente specifico o a un sapone neutro per auto. Saltare questo passaggio è il classico “errore da 9 su 10”: sembra un modo per risparmiare tempo e fatica, in realtà è ciò che rovina la finitura dei cerchi, anche su auto relativamente nuove.

Detergenti sbagliati, cerchi bollenti e altri errori da evitare

Il secondo sbaglio frequente è pulire i cerchi quando sono roventi, magari appena parcheggiata l’auto dopo un viaggio: il calore fa asciugare subito il prodotto, lasciando aloni e macchie difficili da togliere. Meglio aspettare che si raffreddino e lavorare all’ombra, così il detergente ha il tempo di agire e lo sporco viene via senza stress. Anche l’uso di sgrassatori universali molto aggressivi è un rischio: possono intaccare la vernice o le protezioni superficiali, soprattutto se lasciati agire troppo a lungo o se non vengono risciacquati con cura.

Infine, c’è un aspetto che molti ignorano: lavare l’auto e i cerchi in lega direttamente su strada pubblica o in zone non autorizzate può esporre a sanzioni, perché le normative impongono che le acque di scarico vengano raccolte e trattate in aree attrezzate. Il modo corretto per proteggere i cerchi è semplice: risciacquo abbondante prima di toccare lo sporco, detergenti specifici o sapone delicato, strumenti morbidi e tempi giusti. Bastano questi accorgimenti per smettere di fare l’errore che graffia tutto e trasformare la pulizia dei cerchi in un vero alleato di estetica e durata nel tempo.

