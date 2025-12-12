Michael Schumacher, l’ultima ora è tristissima | “Legato e rapinato”: il Campione tedesco lo conosce benissimo

Un episodio choc ha colpito una persona vicinissima a Michael Schumacher: una vicenda di paura che ha sconvolto i tifosi.

Ogni volta che il nome di Michael Schumacher torna al centro delle cronache, per milioni di appassionati riemerge subito il ricordo dell’incidente sulle nevi di Meribel del 2013.

Dodici anni dopo quella caduta, la storia del campione tedesco resta legata a doppio filo a un percorso di cure, silenzio e grande riserbo, con la famiglia che protegge in ogni modo la sua privacy e i tifosi che continuano a sperare in buone notizie.

Per questo, quando si parla di un nuovo episodio “molto vicino” a Schumi, il brivido corre immediatamente lungo la schiena. Stavolta, però, non c’entrano piste da sci o circuiti di Formula 1, ma una vicenda avvenuta tra le mura di casa, con protagonista una figura storicamente legata al sette volte iridato. Un gruppo di malintenzionati, una irruzione violenta e un gesto che ha fatto parlare di paura, choc e grande preoccupazione nell’ambiente del motorsport.

Chi è stato legato e rapinato: paura per l’ex agente di Schumacher

A finire nel mirino è stato Willi Weber, 83 anni, storico ex agente di Michael Schumacher e uomo che lo ha seguito per gran parte della carriera. Secondo il racconto emerso, un gruppo di malviventi ha fatto irruzione nella sua abitazione mentre lui si trovava in casa insieme ad altre persone. I presenti sarebbero stati imbavagliati, immobilizzati e legati, per poi assistere impotenti mentre i rapinatori svuotavano casseforti e portavano via oggetti di valore.

Solo dopo alcune ore uno dei presenti sarebbe riuscito a liberarsi e a dare l’allarme, chiamando le forze dell’ordine e facendo scattare i soccorsi. Quando la polizia è arrivata nell’abitazione di Weber ha trovato i segni evidenti della violenta intrusione e il racconto di una rapina vissuta in stato di terrore. Una disavventura che, inevitabilmente, ha fatto pensare anche al legame con Schumacher e a quanto questo episodio possa aver scosso il campione tedesco e chi gli è vicino.

Il legame con Schumi e lo choc dei tifosi

Weber non è una figura qualsiasi nella storia di Michael Schumacher. Fu lui, negli anni ’80, a portare il giovane pilota nella propria scuderia di Formula 3, accompagnandolo passo dopo passo verso la Formula 1 e i suoi sette titoli mondiali. Per molti tifosi il suo nome è indissolubilmente legato all’ascesa del campione, alle prime grandi vittorie e alle scelte di carriera più importanti della sua vita sportiva.

Proprio questo legame rende ancora più forte la reazione dei fan, che hanno accolto la notizia con comprensibile apprensione. L’idea che una persona tanto vicina a Schumi sia stata legata e rapinata in casa aggiunge un nuovo capitolo doloroso al già complicato presente che circonda l’ex ferrarista. E rafforza la percezione di quanto, attorno alla figura di Schumacher e a chi lo ha accompagnato in carriera, ogni nuova notizia possa trasformarsi in un momento di grande tensione emotiva per tifosi e appassionati di tutto il mondo.

