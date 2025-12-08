L’hanno chiamata “l’auto dei risparmiatori” | Costa pochissimo e consuma ancor meno: mezza Italia è pronta a comprarla

Ecco chi è la regina della convenienza: costa pochissimo, consuma ancora meno e sta tentando gli automobilisti di mezza Italia.

In un periodo in cui i prezzi delle auto nuove continuano a salire e il pieno di carburante pesa sempre di più, c’è chi guarda solo a una cosa: spendere il meno possibile senza rinunciare a un mezzo affidabile.

Da qualche mese nelle discussioni tra amici, sui social e perfino nelle chat di famiglia circola il nome di una vettura ribattezzata la macchina perfetta per i tirchi, quella che ti permette di tenere il portafoglio quasi intatto a fine mese.

Non parliamo di un’auto di lusso o di un prototipo irraggiungibile, ma di un modello pensato per chi fa tanta strada e vuole soprattutto contenere i consumi.

Il suo punto di forza è un equilibrio difficilissimo da trovare oggi: prezzo d’acquisto alla portata di molte famiglie e costi di gestione tra i più bassi in circolazione. Tanto che diversi siti specializzati l’hanno messa in cima alle classifiche delle vetture più convenienti del momento, facendola entrare di diritto nel mirino di mezza Italia.

Ecco chi c’è dietro il soprannome: la “regina degli spilorci” è la Fiat Tipo

Come spiega Motorinews24, tra le auto diesel più convenienti sul mercato italiano c’è la Fiat Tipo: con circa 18.000 euro ci si porta a casa una compatta equipaggiata con un motore 1.6 Multijet da 130 cavalli, capace di abbinare prestazioni più che dignitose a una notevole parsimonia. In media, infatti, questa versione permette di percorrere attorno ai 21 km con un litro, una cifra che la rende ideale per chi macina chilometri ogni giorno senza voler svuotare il conto corrente.

Prezzo d’ingresso contenuto, motore diesel moderno e consumi che ricordano quasi quelli di una citycar, ma con spazio e comfort da auto di segmento superiore. Per chi vive in provincia, affronta spesso tangenziali e statali o deve spostarsi per lavoro, la Tipo diventa una sorta di “alleata del risparmio”: meno soste dal benzinaio, taglio netto alle spese fisse e la sensazione di guidare un’auto normale, senza rinunce evidenti in termini di abitabilità o dotazioni.

Non solo Tipo: le altre rivali economiche nella classifica

Nella stessa analisi vengono citati altri quattro modelli che confermano quanto il diesel sia ancora interessante per chi guarda al portafoglio. Subito dietro la Fiat Tipo troviamo la Renault Clio, che costa poco più di 20.000 euro e fa addirittura meglio sui consumi, superando i 23 km/l. Salendo di prezzo entra in gioco la Cupra Leon: motore 2.0 da 116 cavalli, costo appena sotto i 30.000 euro e percorrenze nell’ordine dei 22 km con un litro, pensate per chi vuole qualcosa di più sportivo senza buttare via soldi al distributore.

A completare la cinquina ci sono la Audi A3, con lo stesso propulsore della Cupra e consumi intorno ai 22,2 km/l a fronte di un prezzo inferiore ai 32.000 euro, e la Opel Astra diesel, che monta un 1.5 da 130 cavalli e costa poco più di 32.000 euro, con consumi molto simili alle “colleghe” di classifica. Tutte vetture che si giocano il titolo di auto furba per chi vuole ridurre al minimo i costi di utilizzo; ma, stando ai numeri evidenziati da Motorinews24, è proprio la Fiat Tipo a meritarsi il soprannome di “auto degli spilorci”, quella che permette di fare molti chilometri e spendere il meno possibile dall’inizio alla fine.

