Coca-Cola, vuoi scoprire l’ingrediente segreto? Dopo oltre un secolo è venuto alla luce: gli hanno dato un nome in codice

Da oltre un secolo tutti parlano della ricetta segreta Coca-Cola, ma oggi sappiamo che il mistero ruota attorno a un nome in codice.

Per anni ci hanno raccontato di casseforti blindate, pochi eletti che conoscono la formula e di una bevanda inimitabile, circondata da un’aura quasi leggendaria.

L’idea che esista un ingrediente segreto ha alimentato campagne pubblicitarie, documentari, curiosità e perfino teorie fantasiose, trasformando una semplice bibita in un caso da romanzo.

In realtà, gran parte della ricetta è tutt’altro che misteriosa: acqua, zucchero, anidride carbonica, colorante caramello, acidulanti. Tutti elementi che un tecnologo alimentare può replicare. Il vero enigma non è lì, ma in un aroma speciale, una miscela complessa che l’azienda ha trasformato nel cuore della propria leggenda.

L’“ingrediente segreto” ha un nome: si chiama Merchandise 7X

Come spiega Il Fatto Alimentare, il centro di tutto è una miscela aromatica battezzata “Merchandise 7X”: è questo codice interno a indicare l’insieme di oli essenziali, estratti e composti aromatici che dà alla Coca-Cola il suo sapore unico e riconoscibile.

Dentro questo blend troviamo, secondo la ricostruzione del sito, oli di limone e arancia, estratti di noci di cola, cannella, vaniglia e altre note vegetali dosate in proporzioni segrete. Anche conoscendo gli ingredienti, copiarne il gusto è quasi impossibile: ciò che conta davvero sono gli equilibri aromatici, millesimi di miscela che cambiano completamente il risultato finale.

Più marketing che magia, ma il mito continua a funzionare

Il paradosso è che questa idea dell’“ingrediente nascosto” è, in gran parte, una geniale invenzione di marketing. Anche le altre cole concorrenti usano aromi complessi, composti da decine di estratti di piante miscelate tra loro, e seguono la stessa logica: non un singolo componente magico, ma un profumo costruito a strati, difficilissimo da copiare nei dettagli.

Eppure il mito resiste: parlare di formula segreta, di “Merchandise 7X” custodito gelosamente, di pochi guardiani del sapere, continua a dare alla Coca-Cola un’aura speciale. In pratica, l’unico vero ingrediente che nessuno riesce a rubare non è una molecola misteriosa, ma la combinazione irripetibile di Merchandise7X e storytelling: un mix che, da solo, vale più di qualsiasi ricetta stampata su carta.

<!-- -->