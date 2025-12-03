Lavatrice, addio cattivi odori: ho risolto con il metodo fai da te | Bucato profumato senza spendere un euro

Lavatrice che puzza e bucato che sa di umido: ho risolto tutto con un metodo fai da te usando solo quello che avevo già in casa.

Se apri l’oblò e ti arriva addosso una zaffata di odore di muffa, non sei l’unico. Con lavaggi frequenti, detersivo in eccesso e umidità, la lavatrice diventa un concentrato di residui: nel cestello, nella guarnizione, nel cassetto del detersivo. Il risultato è un bucato che esce “pulito” ma non profumato, con quel sentore di chiuso che rovina anche il tuo ammorbidente preferito.

Prima reazione? Comprare prodotti specifici, igienizzanti costosi, additivi da usare a ogni lavaggio. Ma la verità è che spesso non servono: coprono l’odore per un po’ e basta.

Io ho deciso di fare l’opposto: tornare ai metodi della nonna, usare ciò che avevo già in dispensa e puntare a pulire davvero l’interno della lavatrice, non a profumarla “di sopra”. E sì, funziona, e il bucato torna a sapere solo di fresco.

Il “trucco della nonna”: cosa ho messo davvero nel cestello

Il cuore del metodo è una combo semplicissima: aceto bianco e bicarbonato di sodio. L’aceto scioglie i residui di calcare e di detersivo, il bicarbonato assorbe i cattivi odori e aiuta a igienizzare. Ho versato un bel bicchiere di aceto direttamente nel cestello, due cucchiai di bicarbonato nella vaschetta del detersivo e ho avviato un lavaggio a vuoto ad alta temperatura, senza panni dentro.

Già al termine del ciclo, aprendo l’oblò, l’odore era cambiato: niente più puzza stagnante, solo un vago sentore di pulito. A quel punto ho passato un panno imbevuto con la stessa soluzione (acqua tiepida, aceto e un pizzico di bicarbonato) lungo la guarnizione in gomma, dove spesso si incastrano lanugine e residui di sporco, e ho smontato il cassetto del detersivo per lavarlo bene nel lavello. È lì che si annidano molte delle cause dei cattivi odori.

Dopo la “cura” alla lavatrice: come mantenere il bucato profumato

Dopo quel trattamento, il bucato è tornato a uscire profumato e leggero, anche usando il solito detersivo. Per mantenere il risultato non serve rifare il ciclo ogni settimana: basta ripetere il lavaggio a vuoto con aceto e bicarbonato ogni tanto, soprattutto se usi spesso programmi a bassa temperatura che non sanificano a fondo il cestello.

In più ho cambiato tre piccole abitudini: lascio sempre l’oblò socchiuso dopo il lavaggio, così l’interno non resta umido; non esagero più con il detersivo (troppa schiuma significa più residui); ogni tanto passo un panno asciutto nella guarnizione per togliere l’acqua che ristagna. È tutto qui: nessun prodotto miracoloso, nessuna spesa extra. Solo un metodo fai da te, due ingredienti che hai quasi sicuramente già in casa e una lavatrice che finalmente smette di puzzare, regalando un bucato davvero profumato senza buttare via neanche un euro in detersivi “magici”.

