“Mi dispiace, ha superato l’età massima” | Patente, lo STOP è ufficiale: fissato il limite definitivo

Per questo tipo di patente non si può guidare a vita: esiste un limite di età preciso e, una volta superato, lo stop diventa ufficiale

Per chi lavora da anni alla guida di camion e bilici, l’idea di dover scendere per sempre dal mezzo è difficile anche solo da immaginare. Eppure, per le patenti superiori, il Codice della Strada non lascia spazio a grandi interpretazioni: passato un certo traguardo anagrafico non è più possibile ottenere il rinnovo, anche se ci si sente in forma e si è appena superata la visita di idoneità. È il momento in cui una vita di guida quotidiana si scontra con una regola secca, scritta nero su bianco.

Un caso concreto è stato analizzato da TachConsulting: un autista racconta di aver effettuato la visita di idoneità a dicembre, a 67 anni, ottenendo il certificato annuale di validità per la patente. Qualche mese dopo, però, a marzo, compie 68 anni e nasce il dubbio: può ancora guidare il bilico fino alla scadenza del certificato, oppure il compimento dei 68 anni fa scattare lo stop immediato? La risposta che arriva dagli esperti è chiara e rimanda direttamente alle norme in vigore.

Il punto centrale è capire come funziona davvero il rapporto tra età anagrafica e rinnovo delle patenti C e CE (quelle che consentono di guidare mezzi pesanti), perché è proprio lì che si nasconde il “limite definitivo” oltre il quale non si può più proseguire l’attività alla guida dei veicoli più impegnativi.

Patenti superiori e soglia dei 68 anni: cosa dice la legge

Come ricorda TachConsulting, il Codice della Strada prevede che la patente C e la patente CE possano essere rinnovate con validità annuale fino al compimento del 68º anno di età. Fino a quel momento, l’autista – se giudicato idoneo alla visita presso la Commissione Medica Locale – può continuare a guidare veicoli pesanti sulla base del certificato rilasciato. Ma una volta superata la soglia dei 68 anni, non è più possibile ottenere un ulteriore rinnovo per le categorie superiori: la legge pone uno stop strutturale alla possibilità di continuare a condurre camion e bilici per motivi di sicurezza.

Nel caso specifico esaminato da TachConsulting, l’autista che ha svolto la visita a dicembre, quando aveva 67 anni, resta coperto dal certificato annuale fino alla data di scadenza indicata sul documento, anche se nel frattempo ha compiuto 68 anni. Il compimento dell’età limite, quindi, non cancella retroattivamente la validità del certificato già rilasciato, ma impedisce che alla scadenza si possa procedere con un nuovo rinnovo per quelle stesse categorie. In pratica: può guidare ancora il bilico fino al giorno in cui scade il certificato, ma da quel momento in poi dovrà rinunciare alle patenti superiori.

Cosa succede dopo lo stop e quali categorie restano utilizzabili

Quando scatta il limite dei 68 anni, il conducente non perde automaticamente ogni abilitazione alla guida. La normativa prevede infatti che, alla scadenza della validità delle categorie superiori, l’automobilista possa continuare a utilizzare le categorie inferiori (come la B) secondo le regole ordinarie, con rinnovi legati all’età ma non più connessi all’attività professionale su mezzi pesanti. È la fine della carriera da camionista, non l’impossibilità assoluta di mettersi al volante.

Per questo, gli esperti di TachConsulting suggeriscono a chi si avvicina alla soglia dei 68 anni di programmare con attenzione visite e scadenze: sapere con precisione fino a quando si potrà guidare il bilico, e da che momento in avanti si dovrà limitare la propria patente alle categorie inferiori, aiuta a gestire meglio sia la vita lavorativa sia le scelte previdenziali. La regola, in ogni caso, resta la stessa per tutti: oltre il limite fissato dalla legge non esistono deroghe “a sensazione”, anche se ci si sente in perfetta forma. A decidere non è più la propria esperienza alla guida, ma quel numero sulla carta d’identità che segna il confine definitivo per le patenti dei mezzi pesanti.

