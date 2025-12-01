Latticini Eurospin, chi si “nasconde” dietro l’etichetta | Si tratta di un colosso italiano: qualità vera a prezzi stracciati

Latticini Eurospin, dietro l’etichetta si “nasconde” un colosso del latte italiano: qualità vera e prezzi stracciati nello stesso carrello.

Quando si parla di discount, molti pensano ancora a prodotti di serie B, buoni solo per risparmiare qualche euro alla cassa. Eppure basta soffermarsi un attimo nel banco frigo di Eurospin per accorgersi che la linea Pascoli Italiani racconta una storia diversa: formaggi DOP, yogurt cremosi, latte fresco e UHT che non sfigurerebbero accanto ai marchi più noti del supermercato tradizionale. La domanda sorge spontanea: com’è possibile avere tutta questa qualità a prezzi così bassi?

Il cuore della risposta sta già in quello che Eurospin scrive nero su bianco: per i prodotti Pascoli Italiani viene utilizzato latte di provenienza 100% italiana, selezionato da allevamenti del nostro Paese e lavorato con grande cura lungo tutta la filiera. Dal Parmigiano Reggiano DOP al Grana Padano DOP, dalla mozzarella di bufala agli yogurt da bere, questa linea nasce con l’obiettivo dichiarato di portare sugli scaffali del discount la stessa materia prima che troviamo nelle grandi marche, ma con un’attenzione particolare al portafogli delle famiglie.

Dietro ogni confezione, però, non c’è solo il marchio della catena: per garantire standard elevati servono stabilimenti moderni e una lunga esperienza nel settore lattiero-caseario. È qui che entra in gioco la scelta dei partner produttivi, perché Eurospin non produce in proprio i suoi latticini, ma si appoggia a realtà italiane specializzate. In pratica il marchio è quello del discount, ma la mano che lavora il latte è quella di aziende che riforniscono da anni la grande distribuzione con prodotti di fascia alta.

Dietro Pascoli Italiani c’è un big del latte: chi firma davvero il prodotto

Negli ultimi mesi diversi approfondimenti hanno provato a rispondere alla curiosità dei consumatori: chi produce, concretamente, il latte e i latticini Pascoli Italiani? Tra le realtà citate emerge un nome su tutti, ben noto agli appassionati di latte e yogurt: Sterilgarda. Si tratta di uno dei principali gruppi lattiero-caseari italiani, con sede in Lombardia, che da anni lavora per la grande distribuzione puntando proprio su tecnologie avanzate e controlli rigorosi sulla materia prima.

Secondo quanto riportato da Felicità Pubblica, è proprio Sterilgarda a produrre il latte microfiltrato UHT a marchio Pascoli Italiani, utilizzando latte italiano selezionato e processi di lavorazione studiati per preservare gusto e proprietà organolettiche. In pratica, nel cartone Pascoli Italiani che trovi nel banco Eurospin non c’è un prodotto anonimo, ma il risultato del lavoro di un colosso italiano del latte, lo stesso che firma da tempo referenze molto note sugli scaffali di altre insegne. Il marchio cambia, la filiera resta quella di un grande player, con in più la forza commerciale del discount che permette di comprimere i prezzi al pubblico.

Latte 100% italiano e prezzi bassi: come si tiene insieme qualità e risparmio

La chiave sta nel modello del marchio privato: Eurospin non spende in pubblicità quanto i brand tradizionali, concentra i volumi su poche linee mirate e sfrutta la propria forza d’acquisto per spuntare condizioni vantaggiose dai produttori. Così può mettere a scaffale latte fresco, burro di centrifuga, mozzarelle e formaggi stagionati a cifre molto competitive, senza rinunciare al requisito principale: l’uso esclusivo di latte 100% italiano, dichiarato e ribadito in tutte le comunicazioni ufficiali sul marchio Pascoli Italiani.

Per il consumatore, il risultato è piuttosto semplice da leggere: nel banco frigo del discount può portare a casa prodotti firmati nella sostanza da un grande gruppo come Sterilgarda, ma con il logo Pascoli Italiani e un prezzo più basso rispetto a molte etichette “di marca” concorrenti. A fare la differenza non è un risparmio sulla qualità, ma l’ottimizzazione dei costi di filiera e di marketing. Ecco perché, dietro quell’etichetta apparentemente “minore”, si nasconde spesso una delle espressioni più concrete di qualità italiana a prezzi stracciati: latte nazionale, tecnologia avanzata e controlli serrati, con il vantaggio di pagare meno alla cassa rispetto a quanto ci si aspetterebbe da un prodotto di questo livello.

<!-- -->