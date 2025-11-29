Carta Dedicata a Te: in arrivo la nuova ricarica ma non per tutti | Pubblicata la lista dei fortunati

Carta Dedicata a Te, nuova ricarica in arrivo ma non per tutti: ecco la lista ufficiale dei fortunati beneficiari.

La nuova tornata di ricariche della Carta Dedicata a Te ha riacceso le speranze di tante famiglie, perché si parla di un aiuto concreto per la spesa di tutti i giorni, in un momento in cui il carrello pesa sempre di più.

Ma l’aiuto non arriverà a tutti: la nuova ricarica è destinata solo a una parte dei titolari potenziali, selezionati in base a precisi requisiti economici. È da queste verifiche che nasce la famosa lista dei fortunati, mentre altri resteranno inevitabilmente esclusi.

Le famiglie si chiedono come capire se rientrano o no: c’è chi spera di essere confermato rispetto agli anni scorsi e chi punta a entrare per la prima volta. La risposta sta negli elenchi preparati da INPS e Comuni, che decidono chi ha diritto alla ricarica.

Chi riceve davvero la nuova ricarica da 500 euro

Al centro di tutto c’è la Carta Dedicata a Te, la prepagata voluta dal Governo per sostenere i nuclei con reddito basso. Su ogni carta viene accreditato un bonus una tantum da 500 euro, da usare per la spesa alimentare nei punti vendita convenzionati tramite il circuito di Poste Italiane, senza possibilità di prelevare contanti.

La lista dei beneficiari viene formata incrociando i dati dell’ISEE e della composizione familiare: in linea generale rientrano le famiglie residenti in Italia con un indicatore fino a circa 15.000 euro, con priorità a chi ha più figli e maggiori difficoltà dichiarate. Non serve presentare alcuna domanda, perché è INPS a inviare le graduatorie ai Comuni, che confermano i nominativi ammessi e scartano chi non ha più i requisiti richiesti.

Perché non è per tutti e come capire se sei tra i “fortunati”

Non tutti, però, vedranno arrivare la nuova ricarica. Restano fuori le famiglie che nel frattempo hanno superato la soglia di reddito, chi percepisce altri sostegni incompatibili e chi non ha utilizzato la precedente carta nei tempi previsti: in questi casi il beneficio viene revocato e il posto può essere assegnato a nuovi nuclei in difficoltà, mantenendo la platea concentrata su chi è davvero più fragile.

La famosa lista dei fortunati non è un elenco da scaricare, ma l’insieme dei nominativi che i Comuni hanno validato e che verranno avvisati con una lettera o una comunicazione ufficiale. Chi riceve l’invito potrà ritirare o riattivare la propria carta presso gli uffici postali e troverà già caricati i 500 euro. Gli altri, pur restando magari in fascia di bisogno, dovranno attendere eventuali rifinanziamenti o misure alternative: è il lato meno visibile di un aiuto che, per chi rientra in graduatoria, può fare davvero la differenza sulla spesa di ogni giorno.

