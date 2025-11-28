Tredicesima, vuoi sapere l’importo esatto? Qui puoi leggerlo in anticipo | Info e date a portata di click

Dal cedolino di dicembre su NoiPA puoi scoprire prima di tutti l’importo esatto della tredicesima, con date già fissate.

Per chi lavora nella Pubblica Amministrazione, dicembre 2025 è il mese in cui lo sguardo corre dritto alla tredicesima. La novità è che l’importo netto sarà visibile in anticipo rispetto alle altre mensilità, direttamente online. Niente attese infinite: basta entrare nell’area personale di NoiPA.

All’interno della sezione “Stipendio” sarà possibile consultare il cedolino con tutti i dettagli, dalla retribuzione ordinaria alla mensilità aggiuntiva. Il sistema prevede la pubblicazione del cedolino di dicembre 2025 intorno alla metà del mese, indicativamente verso il 15 dicembre, con un piccolo margine tecnico di uno o due giorni.

Per il comparto scuola, in particolare, la tredicesima viene tradizionalmente accreditata entro metà mese e per il 2025 la data indicata è proprio il 15 dicembre. Un riferimento importante per docenti e personale ATA, che possono così organizzarsi sapendo quando il pagamento sarà effettivamente disponibile sul conto, dopo la pubblicazione dei netti su NoiPA.

Dove vedere l’importo esatto e come funziona il cedolino di dicembre

Il cedolino di dicembre è quello più “pesante” dell’anno, perché contiene sia lo stipendio sia la tredicesima. Accedendo al portale NoiPA, nella sezione dedicata agli stipendi, si può scaricare il documento e controllare voce per voce: netto in busta, quota della gratifica natalizia, conguagli Irpef ed eventuali indennità liquidate a fine anno.

La tredicesima appare come elemento separato tra gli importi fissi dello stipendio. L’importo lordo si ottiene sommando le retribuzioni lorde mensili dei mesi lavorati e dividendo per dodici; il valore finale varia in base al profilo professionale e soprattutto agli anni di servizio. Per maestre e maestri dell’infanzia e primaria, ad esempio, le stime nette vanno indicativamente da circa 1.260 a oltre 1.540 euro, a seconda dell’anzianità.

Chi la riceve, come viene calcolata e quando può ridursi

Nel settore scuola la tredicesima spetta a insegnanti di ruolo, personale ATA di ruolo e a chi ha un contratto a termine che prevede espressamente la maturazione della gratifica, inclusi i supplenti annuali o al 30 giugno con regole specifiche in base al contratto. Per i supplenti brevi e temporanei, invece, l’importo viene normalmente corrisposto mese per mese in proporzione ai giorni di servizio.

A incidere sulla cifra finale ci sono anche i periodi di assenza non retribuiti, come assenze ingiustificate o aspettative senza stipendio: in questi casi il rateo di tredicesima non matura e NoiPA riduce automaticamente i “dodicesimi” spettanti. Sulla mensilità aggiuntiva si applicano le normali trattenute fiscali e previdenziali e restano esclusi dal calcolo straordinari, rimborsi e indennità non retributive. Il vantaggio, però, è chiaro: grazie al cedolino di dicembre visibile in anticipo, l’esatto importo della tredicesima è davvero a portata di click.

