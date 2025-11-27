Rivoluzione semafori, scattano le multe anche col verde | Ufficiale la nuova Legge: puoi salvarti solo così

Una novità poco conosciuta sta cambiando il modo di guidare: anche con il verde puoi prendere una multa se ignori questo dettaglio.

Il semaforo è uno degli elementi più familiari della strada, tanto da essere percepito come un meccanismo semplice: rosso ci si ferma, verde si riparte.

Ma le nuove norme introdotte negli ultimi mesi stanno rivoluzionando questa certezza, creando situazioni in cui perfino chi passa col verde rischia una sanzione. Una possibilità che sorprende molti automobilisti, spesso ignari delle condizioni precise in cui scatta la responsabilità.

L’argomento ha attirato l’attenzione a livello nazionale perché coinvolge un comportamento molto diffuso: ripartire non appena il verde si accende senza valutare l’ambiente circostante.

È proprio questa abitudine che le nuove regole mirano a correggere, con sanzioni specifiche pensate per aumentare la sicurezza nelle intersezioni più delicate.

Quando scatta la multa anche con il verde: il punto decisivo

La novità riguarda una situazione particolare ma tutt’altro che rara: il caso in cui il conducente riparte con il verde invadendo un incrocio già bloccato dal traffico. La normativa stabilisce che, anche con il semaforo favorevole, non si può proseguire se lo spazio di attraversamento non è libero. In caso contrario, si rischia una multa e la decurtazione dei punti dalla patente, esattamente come se si fosse commessa una violazione del rosso.

La regola è ormai ufficiale e viene applicata in modo sempre più rigoroso grazie ai controlli automobilistici e ai sistemi di videosorveglianza presenti sugli incroci. Lo scopo è evitare che i veicoli rimangano fermi nel mezzo dell’intersezione, impedendo il passaggio agli altri flussi di traffico e creando situazioni di pericolo. È un aspetto del Codice della Strada spesso ignorato, ma che ora è tornato al centro dell’attenzione.

Come evitare la sanzione e mettersi al riparo

L’unico modo per evitare la multa, anche se il semaforo è verde, è accertarsi che l’incrocio sia completamente libero prima di procedere. Non basta il colore del segnale: serve una valutazione attenta di ciò che accade davanti, soprattutto nelle ore di punta o nei nodi urbani più trafficati. La prudenza richiede pochi secondi ma può salvare decine di euro e punti preziosi sulla patente.

Bisogna inoltre ricordare che la responsabilità scatta indipendentemente dalla velocità con cui si attraversa l’incrocio. Anche avanzare lentamente può essere sufficiente per incorrere nella sanzione se si contribuisce a bloccare la circolazione. Prestare attenzione allo spazio disponibile, al movimento degli altri veicoli e al flusso in arrivo è la chiave per evitare problemi. La nuova regola non punisce il verde, ma l’incrocio ostruito.

<!-- -->