Ultim’ora Bagnaia, tutta la verità sull’addio: “Spostato in un team satellite” | L’annuncio gela i tifosi

Il futuro di Pecco Bagnaia sembra sempre più lontano dalla Ducati ufficiale. Il pilota torinese potrebbe finire in una scuderia satellite

L’ingaggio di Marc Marquez da parte della Ducati, com’era ampiamente prevedibile, ha stravolto gli equilibri interni alla scuderia emiliana. A fare le spese dello strapotere tecnico del fuoriclasse di Cervera è stato Francesco Bagnaia, che da leader della squadra si è visto scavalcare dal nemico storico di Valentino Rossi.

Il centauro torinese due volte campione del mondo di MotoGP si è reso conto fin da subito del radicale cambiamento di gerarchie avvenuto nel team. Una nuova condizione molto difficile da accettare per un numero uno come Bagnaia.

Durante la stagione Marquez alla guida della Ducati ufficiale ha fatto sfoggio di una superiorità a dir poco schiacciante. Messo nelle condizioni di vincere il pilota spagnolo ha stravinto senza concedere nulla ai potenziali avversari.

Un dominio tale da scatenare l’entusiasmo dei vertici del team di Borgo Panigale, sempre più convinti a partire dal direttore generale Gigi Dall’Igna di avere compiuto la scelta giusta anche se questa è andata a scapito di Bagnaia.

La verità su Bagnaia, addio imminente alla Ducati

Il 2025 per il pilota piemontese è stato un autentico calvario, un percorso a dir poco fallimentare che ne ha alimentato malumori e frustrazione. Tanto che da più parti si vocifera ormai da settimane di un possibile addio alla Ducati in vista della prossima stagione.

Un campione come Bagnaia suscita certamente grande interesse e i team eventualmente interessati al suo ingaggio non mancano. Dall’Aprilia alla Yamaha passando per KTM e Honda, tutte e quattro potrebbero decidere di puntare sul due volte campione iridato.

Bagnaia, le parole dell’ex campione non lasciano spazio a dubbi

A fornire elementi di grande interesse in merito al futuro di Pecco Bagnaia è un ex fuoriclasse del motociclismo mondiale come Max Biaggi. Il pilota romano nel corso di un suo intervento sulle frequenze dell’emittente radiofonica RTL102,5 ha preconizzato un possibile passaggio del centauro torinese ad un team satellite della Ducati.

“Non escluderei in assoluto un suo addio al team factory Lenovo. Anzi, non ci metterei proprio la mano sul fuoco. I team di grande livello cercano in genere di portare avanti giovani piloti con cui dare continuità. È possibile pensare che Francesco venga spostato in un team satellite“.