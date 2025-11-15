Codice della Strada, senza una meta non si può più girare | La nuova Legge lo vieta severamente: appena ti fermano sei rovinato

Ti è capitato mai di uscire da casa per fare semplicemente un giro in auto? Ebbene, non farlo mai più: ora si rischia una multa.

Il Codice della Strada elenca una serie di norme varate per regolare la circolazione su strada dei mezzi a motore: dalle modalità di guida fino alle indicazioni sui limiti di velocità, con le conseguenti multe e sanzioni.

Molto spesso, però, capita di non conoscere le leggi nuove o di ignorare quelle più dettagliate in cui vengono descritti illeciti che, all’apparenza, potrebbero sembrare curiosi o irreali.

Come in questo caso. Quante volte, infatti, potrebbe essere capitato ad ognuno di uscire in auto per fare una passeggiata, quando magari piove o le temperature sono troppo basse, ma non si ha voglia di rimanere in casa?

Da questo momento in poi, questo comportamento potrebbe essere considerato un illecito: chi vaga in città senza meta viene multato. Massima attenzione, dunque, perché gli occhi sono tutti puntati sulle strade urbane.

Come usare l’auto in città

Utilizzare l’auto nei centri urbani richiede una serie di attenzioni volte a tutelare la sicurezza degli altri conducenti e di tutti gli utenti della strada. È fondamentale, quindi, adottare una guida prudente e attenta al contesto, mantenere la calma, rispettare i limiti di velocità, usare gli specchietti per monitorare gli altri veicoli e prevedere gli ostacoli, come pedoni o altri automobilisti imprevedibili.

L’auto è il mezzo che viene utilizzato più di frequente in città: per raggiungere il posto di lavoro, per sbrigare commissioni o anche, semplicemente, per fare una passeggiata. In tutte queste occasioni è richiesta la massima prudenza, ma è necessario conoscere anche quali sono le norme che regolano determinati atteggiamenti nel contesto urbano.

Vaghi in auto senza meta? Ti becchi una multa

Se in Italia è consentito circolare in auto percorrendo più volte la stessa strada, in altri territori questo comportamento viene valutato come un illecito. Può accadere che, alla ricerca di un parcheggio, si attraversi la stessa strada più e più volte, nella speranza di trovare uno stallo libero. Attenzione, però! Quest’abitudine non è assolutamente consentita in territorio svizzero.

In Svizzera, infatti, esistono una serie di regole del Codice della Strada molto differenti da quelle italiane e di altri paesi dell’Unione Europea. Chi usa l’auto senza una meta precisa o percorre per più volte lo stesso tratto di strada nello stesso giorno, è passibile di multa. Massima attenzione, dunque, se si raggiunge la Svizzera con il proprio mezzo: qui le regole sono ben diverse!