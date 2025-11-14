Gioco d’azzardo, stop totale in questa Nazione | Il loro Governo ha deciso: scommettere denaro è diventato illegale

Diandra Migliorucci 14 Novembre 2025
Tavolo da gioco

Divieto di giocare d'azzardo (pexels) - sardegnainblog.it

Arriva lo stop alle scommesse, questo Stato ha deciso di rendere illegale il gioco d’azzardo. Rischia grosso chi continua.

La ludopatia è un problema serio che non bisogna assolutamente sottovalutare, perché potrebbe rovinarti la vita in pochissimo tempo senza nemmeno fartene rendere conto.

Quando sei seduto al tavolo da gioco e cominci a vincere, è complicato riuscire ad alzarsi e andarsene perché vuoi continuare a giocare e a vincere.

Tuttavia, la Dea della Fortuna può sorriderti per un certo periodo di tempo, ma poi si allontana bruscamente da te e, se tu continui a giocare, finisci per perdere tutto quanto.

Con l’avanzamento della tecnologia, inoltre, non serve nemmeno più uscire di casa e sedersi ad un tavolo da gioco perché puoi scommettere comodamente dal tuo divano. Questo meccanismo ha portato alla rovina di molte più persone e adesso il Governo ha detto basta.

Un vizio molto pericoloso

Possono esserci casi in cui una persona scommetta pochi soldi e ne vinca il quintuplo, ma sono episodi rari che capitano una volta nella vita (e non a tutti). Il gioco d’azzardo e la ludopatia sono dietro ogni angolo, non pensare al classico stereotipo dei casinò. Infatti, puoi finire sul lastrico anche comprando dei semplici Gratta e Vinci o puoi ritrovarti chiuso in casa per anni perché non riesci a staccarti dalla tua console.

La ludopatia può colpire chiunque e se non ti dai un freno, qualsiasi cosa può trascinarti ancora più giù nella sua oscurità. Ci sono persone che riescono a giostrare tale svago e a viverlo soltanto come un passatempo occasionale, tanto per sfidare e stuzzicare la Dea Bendata. Invece, ci sono altre persone che del gioco ne fanno una malattia e si rovinano la vita con le loro mani. Per evitare il peggio, lo Stato ha decreto il gioco d’azzardo come illegale e lo ha abolito definitivamente.

Mano che tira i dadi
Stop al gioco d’azzardo (pexels) – sardegnainblog.it

Tutte le scommesse sono state cancellate

Secondo quanto si legge sul sito rivistaundici.com, un Paese del mondo ha detto basta al gioco d’azzardo. Si tratta di una Nazione molto popolosa e piuttosto grande, con tradizioni, cultura e religione ben ancorate a terra con radici profonde. Stiamo parlando dell’India, dove il gioco d’azzardo è stato eliminato in maniera definitiva.

Il Governo indiano di Modi ha deciso di vietare tutti i giochi che si possono fare online basati sul denaro e sulle scommesse (anche quelli di Fantasy Sport). L’obiettivo è quello di eliminare sul nascere qualsiasi problema di ludopatia, estirpando alla radice tutti i giochi che spingano alle scommesse. L’India ha deciso di agire con una politica di tolleranza zero nei confronti del gioco d’azzardo e adesso nessuno può più permettersi di scommettere denaro su qualsiasi cosa (persino sui giochi fantasy tipo Fantacalcio ma dedicato al cricket).

