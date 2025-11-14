Gioco d’azzardo, stop totale in questa Nazione | Il loro Governo ha deciso: scommettere denaro è diventato illegale

Arriva lo stop alle scommesse, questo Stato ha deciso di rendere illegale il gioco d’azzardo. Rischia grosso chi continua.

La ludopatia è un problema serio che non bisogna assolutamente sottovalutare, perché potrebbe rovinarti la vita in pochissimo tempo senza nemmeno fartene rendere conto.

Quando sei seduto al tavolo da gioco e cominci a vincere, è complicato riuscire ad alzarsi e andarsene perché vuoi continuare a giocare e a vincere.

Tuttavia, la Dea della Fortuna può sorriderti per un certo periodo di tempo, ma poi si allontana bruscamente da te e, se tu continui a giocare, finisci per perdere tutto quanto.

Con l’avanzamento della tecnologia, inoltre, non serve nemmeno più uscire di casa e sedersi ad un tavolo da gioco perché puoi scommettere comodamente dal tuo divano. Questo meccanismo ha portato alla rovina di molte più persone e adesso il Governo ha detto basta.

Un vizio molto pericoloso

Possono esserci casi in cui una persona scommetta pochi soldi e ne vinca il quintuplo, ma sono episodi rari che capitano una volta nella vita (e non a tutti). Il gioco d’azzardo e la ludopatia sono dietro ogni angolo, non pensare al classico stereotipo dei casinò. Infatti, puoi finire sul lastrico anche comprando dei semplici Gratta e Vinci o puoi ritrovarti chiuso in casa per anni perché non riesci a staccarti dalla tua console.

La ludopatia può colpire chiunque e se non ti dai un freno, qualsiasi cosa può trascinarti ancora più giù nella sua oscurità. Ci sono persone che riescono a giostrare tale svago e a viverlo soltanto come un passatempo occasionale, tanto per sfidare e stuzzicare la Dea Bendata. Invece, ci sono altre persone che del gioco ne fanno una malattia e si rovinano la vita con le loro mani. Per evitare il peggio, lo Stato ha decreto il gioco d’azzardo come illegale e lo ha abolito definitivamente.

Tutte le scommesse sono state cancellate

Secondo quanto si legge sul sito rivistaundici.com, un Paese del mondo ha detto basta al gioco d’azzardo. Si tratta di una Nazione molto popolosa e piuttosto grande, con tradizioni, cultura e religione ben ancorate a terra con radici profonde. Stiamo parlando dell’India, dove il gioco d’azzardo è stato eliminato in maniera definitiva.

Il Governo indiano di Modi ha deciso di vietare tutti i giochi che si possono fare online basati sul denaro e sulle scommesse (anche quelli di Fantasy Sport). L’obiettivo è quello di eliminare sul nascere qualsiasi problema di ludopatia, estirpando alla radice tutti i giochi che spingano alle scommesse. L’India ha deciso di agire con una politica di tolleranza zero nei confronti del gioco d’azzardo e adesso nessuno può più permettersi di scommettere denaro su qualsiasi cosa (persino sui giochi fantasy tipo Fantacalcio ma dedicato al cricket).