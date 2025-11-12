Contante, quanto ritirarne per stare tranquilli: la cifra esatta esiste ed è questa

Sei abituato a pagare tutto quanto con la carta? Preparati piuttosto a prelevare del contante. A consigliarlo sono state le banche italiane.

Ormai si sa, oggigiorno siamo abituati a pagare qualsiasi casa con dei metodi di pagamento digitali e, spesso e volentieri, usciamo senza portare neanche il portafoglio. Tuttavia, un annuncio delle banche italiane ha fatto drizzare le orecchie a tutti quanti. Il consiglio è stato infatti quello di correre a prelevare del denaro, per evitare di ritrovarsi in delle situazioni spiacevoli.

Ma ecco nel dettaglio perché dovresti avere assolutamente con te dei contanti e perché fuori dagli ATM della nostra nazione ci sono file e file di persone.

Ebbene sì, le banche hanno cominciato a mandare degli avvisi mai visti prima ai propri clienti. Tutto è partito da un evento che ha colpito profondamente l’opinione pubblica e che ora sta cambiando le abitudini finanziare delle persone. Proprio in queste ore, infatti, sono state viste file e file davanti agli sportelli delle banche come non se ne vedevano da anni.

Ma cosa sta accadendo? E perché non dovresti assolutamente farti trovare impreparato? Adesso te lo spieghiamo noi.

Quando il contante può salvarti la vita

Le banche centrali di diversi Paesi europei stanno incitando le persone a tenere a casa una certa quantità di denaro in contanti. Il motivo? Beh, nessuno è davvero al sicuro quando si parla di blackout o interruzioni dei sistemi digitali. In effetti, il 28 aprile scorso, la Spagna si è trovata in una situazione alquanto difficile. Per oltre 12 ore non è stato possibile pagare con carte o con bancomat, a causa di un terribile blackout che ha colpito l’intera nazione. Supermercati, benzinai, negozi e persino trasporti pubblici si sono improvvisamente bloccati. La scena sembrava appena uscita da un film di fantascienza ed è stata raccontata dai telegiornali del mondo intero.

Proprio per questa vicenda, la Commissione Europea ha deciso di inserire il contante tra le misure fondamentali della nuova ‘Strategia dell’Unione della Preparazione’.

Quando prelevare per essere tranquilli

In caso di una situazione simile, il cittadino dovrebbe trovarsi preparato per le 72 ore successive. Oltre ai beni di prima necessità (come il cibo, le bevande o della biancheria pulita), è fondamentale possedere anche almeno 70€ in contanti per gli adulti e 30€ per i bambini. A spiegarlo è stata proprio la Banca dei Passi Bassi e, come riportato da Money.it, con questo denaro è possibile essere tranquilli per diverse ore. Insomma, la lezione spagnola è stata chiara e quando la tecnologia si ferma, purtroppo, il rischio è quello di sentirsi in balia della onde.

Non ti resta quindi che recarti allo sportello più vicino e ricordarti di prelevare questa piccola riserva da tenere in casa.