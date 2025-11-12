Benzina, questo trucco mi ha cambiato la vita | Ogni pieno risparmio tanto e a fine anno sono una montagna

Non tutti sanno che risparmiare sul pieno di benzina si può con qualche escamotage.

Il costo del carburante continua a rappresentare una spesa significativa nel bilancio mensile delle famiglie. Tra l’altro proprio nelle ultime settimane il prezzo della benzina è nuovamente aumentato dopo la relativa stabilità estiva.

In questo periodo per un pieno di benzina si può spendere una cifra compresa tra i 50 e 100 euro in base alle dimensioni del serbatoio dell’auto e del prezzo alla pompa e l’impatto sul portafoglio è tutt’altro che trascurabile.

Per fortuna è possibile adottare alcune cosiddette strategie intelligenti e semplici accorgimenti alla guida e nella manutenzione del veicolo che possono portare a un risparmio medio consistente stimato intorno ai 20 euro su ogni pieno.

Il primo e più importante fattore di risparmio è legato allo stile di guida: accelerazioni brusche e frenate repentine sono nemici dell’efficienza. Adottare una guida fluida e costante riduce il consumo.

Il primo segreto è una guida efficiente e lineare

Pertanto si consiglia di mantenere una velocità il più possibile uniforme, di rilasciare l’acceleratore in anticipo prima di un incrocio o di un semaforo permette di sfruttare l’inerzia e risparmiare carburante (nei moderni motori a iniezione, durante il freno motore il consumo si azzera). È inoltre opportuno evitare di guidare a velocità elevate specialmente in autostrada, in quanto aumenta la resistenza aerodinamica e fa impennare i consumi.

Attenzione poi alla pressione delle gomme che influenza direttamente l’attrito del veicolo sulla strada: pneumatici sgonfi aumentano la resistenza al rotolamento, costringendo il motore a lavorare di più. Si consiglia pertanto di controllare la pressione almeno una volta al mese e sempre prima dei lunghi viaggi.

Alleggerire il carico e l’aerodinamica e scegliere il distributore giusto

Ogni chilo in più a bordo e ogni elemento che ostacola l’aria aumentano lo sforzo del motore. Dunque è bene togliere dal bagagliaio oggetti pesanti non necessari per la guida quotidiana (ad esempio attrezzi ingombranti, catene da neve fuori stagione). È bene poi rimuovere il box o il portapacchi dal tetto se non lo si utilizza. Questi accessori creano una significativa resistenza aerodinamica aumentando drasticamente il consumo.

La differenza di prezzo tra una pompa e l’altra, specialmente tra distributori brandizzati e quelli no-logo, può essere significativa. Può essere d’aiuto in tal senso utilizzare app o siti web che monitorano i prezzi del carburante in tempo reale così da individuare il distributore più economico. Fare rifornimento in un luogo più conveniente può far risparmiare da subito 5 a 10 centesimi al litro.