Sardegna, ottimo risultato | Prima in classifica per sicurezza: Milano, Firenze e Roma tra le più a rischio

Sardegna, importante risultato ottenuto: prima in classifica per quanto riguarda la sicurezza. Non va bene a Milano, Firenze e Roma

Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena allora poco ci manca. Anzi, quella che stiamo per raccontarvi, è una piacevole sorpresa che vede come assoluta protagonista la Sardegna.

In particolar modo la provincia di Oristano che è risultata essere la più sicura del nostro Paese. A comunicarlo ci ha pensato direttamente il “Sole 24 Ore” con una speciale classifica riguardante la criminalità che c’è in Italia.

Dati che sono stati confermati ed annunciati anche dal Ministero dell’Interno. Sono 1.510,8 le denunce, ogni 100.000 abitanti, con un indice pari a 36. Oristano si classifica all’ultimo posto: per la precisione al 106mo per le province italiane.

Un ultimo posto che non sa affatto di sconfitta. Anzi, tutt’altro. Per il semplice motivo che si tratta di un indicatore che traduce in positivo l’assenza, o quasi, di reati rilevanti.

Criminalità, sorride la Sardegna: Oristano è il posto più sicuro in Italia

Non va di certo bene alle aree metropolitane come Milano, Roma e Firenze. Queste città, infatti, risultano essere a ridosso del vertice per numero di denunce. Quello che preoccupa, in maggior modo, è il capoluogo lombardo che registra delle cifre a dir poco preoccupanti. Basti pensare che sono oltre 7.000 le denunce, ogni 100.000 abitanti, nell’ultimo anno.

Come annunciato in precedenza, per quanto riguarda la Sardegna questi dati non sono altro che una buona notizia. Anche perché mostra performance di sicurezza migliori rispetto ad altre regioni del nostro Paese. Altre province sarde, invece, si attestano in posizioni lontante dalle zone critiche della classifica. Un esempio su tutti? La provincia di Nuoro che occupa l’86mo posto in classifica. Al 66mo, invece, troviamo quella di Sassari.

La provincia di Oristano rappresenta un modello importante

Se da una parte gli indicatori complessivi di reato risultano essere decisamente molto bassi, dall’altra (in alcuni ambiti specifici) emergono delle criticità non indifferenti. In ogni caso Oristano rappresenta un modello di riferimento per la sicurezza sul territorio nazionale.

Per farla breve: furti, rapine e violenze sono eventi che si verificano raramente nella provincia sarda. Soprattutto se ci si confronta con i dati nazionali emanati dal noto quotidiano. Un messaggio forte ed importante non solo per l’isola, ma per il Paese intero. La Sardegna, grazie a questo risultato, può guardare con orgoglio ad una classifica che vede il territorio al vertice della sicurezza in Italia.