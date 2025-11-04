Uri in lacrime, addio all’ex sindaco Galzerano | ‘Zio Uccio’ è stato anche docente di Agraria a Sassari

La città di Uri è in lutto, addio a Gennaro Galzerano: è stato ex sindaco della città e docente di Agraria a Sassari

Una triste notizia quella che coinvolge, in ogni modo, tutta la Sardegna. Nelle ultime ore è venuto a mancare Gennaro Galzerano, per tutti semplicemente “zio Uccio“. Il suo cuore ha smesso di battere all’età di 68 anni.

Nel corso della sua vita è stato sindaco del Comune di Uri ed anche docente di zootecnia e genetica all’Istituto superiore tecnico agrario “Nicolò Pellegrini” di Sassari. L’annuncio della sua morte ha fatto il giro della comunità in pochissimo tempo.

La comunità del piccolo centro del Coros è in lutto ed, allo stesso tempo, lo ricorda con affetto per tutto quello che è riuscito a fare e dare alla città. Galzerano è stato un simbolo anche in ambito amministrativo e nel mondo dell’istruzione.

Come annunciato in precedenza Galzerano è stato sindaco di Uri per cinque anni: dal 2011 al 2016. Tanto da ricevere l’appoggio della lista “Cherimus“. Durante il suo mandato ha puntato su sviluppo rurale, agricoltura e valorizzazione del territorio, promuovendo iniziative volte a contrastare lo spopolamento e a dare nuovo slancio all’economia locale.

Addio a Gennaro Galzerano, uomo simbolo sardo apprezzato da tutti

Nei suoi anni da insegnante ha formato generazioni di studenti. Tanto da portare, questi ultimi, ad amare la sua materia (zootecnia lo studio degli animali) ed alimentando loro la cultura tecnico‑agricola nell’Isola. Una figura che viene ricordata anche sui social network da parte di moltissimi conoscenti, ex studenti e non solo.

I funerali si sono svolti pochi giorni fa nella parrocchia del paese. In merito alla sua scomparsa l’amministrazione comunale ha proclamato lutto cittadino in segno di rispetto e gratitudine per il suo operato. Tra i messaggi di condoglianze si registra la commozione del sindaco e degli ex amministratori che ne hanno riconosciuto la dedizione e la tenacia.

Morto Gennaro Galzerano, lascia una importante eredità

L’eredità di Galzerano viene vista come un punto di riferimento per chi oggi si dedica alla vita pubblica a Uri. Indimenticabile, inoltre, il suo impegno che ha sempre messo per quanto riguarda l’agricoltura e la formazione tecnica.

La comunità, inoltre, lo ricorda e lo ha sempre apprezzato anche in merito alla sua scelta di non dedicarsi esclusivamente alla politica. Zio Uccio è sempre stato una persona buona e sempre vicina alla gente. Una figura chiave per Uri che non lo dimenticherà mai.