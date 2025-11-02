Villaperuccio, cittadini in azione per fermare i ladri nella chiesa | Notte di tensione

Villaperuccio, i cittadini scendono in campo per fermare i ladri nella chiesa della città: notte di tensione assoluta

Il tutto si è verificato nella serata di sabato 25 ottobre. Ci troviamo a Villaperuccio (provincia di Cagliari) dove c’è stato un furto nella chiesa della città. Una vicenda che, ovviamente, ha sconvolto l’intera comunità, ma anche scaturito rabbia. Soprattutto dai cittadini.

Gli stessi che, senza perdere altro tempo, ha deciso di scendere in campo. Tanto è vero che si sono mobilitati in massa per contrastare, e dare un segnale, all’ennesimo furto verificatosi all’interno della chiesa locale. L’allarme è stato lanciato direttamente dal parroco.

Quest’ultimo ha avvisato gli abitanti del paese informandoli di una possibile incursione dei ladri. Inutile ribadire che la notizia, nel giro di pochissimo tempo, si è immediatamente diffusa per tutta la comunità.

Tanto è vero che una decisione di persone, senza perdersi d’animo, si sono radunate in piazza. Addirittura c’era chi era armato di bastoni con un solo obiettivo: quello di presidiare la zona sacra ed impedire l’accesso ai malfattori.

Villaperuccio, cittadini in piazza per contrastare la criminalità

Come annunciato dal sito “L’UnioneSarda“, una volta che i cittadini erano arrivati sul posto, i ladri avevano già fatto perdere le proprie tracce. Questo, però, non cancella assolutamente la risposta collettiva da parte della comunità. I cittadini hanno atteso davanti alla chiesa fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Un episodio che ha scatenato inevitabile tensione e frustrazione per la popolazione. La stessa che ha rivelato di essere abbastanza stanca di subire furti.

A quanto pare, però, non si tratta affatto di un fenomeno nuovo. Anche se la reazione della popolazione ha lasciato tutti senza parole. Per molti, infatti, è stata una reazione dal carattere quasi simbolico. Una presa di posizione forte e pubblica contro la criminalità che minaccia la tranquillità del paese. Per gli abitanti non ci sono dubbi: la chiesa rappresenta un luogo centrale per la comunità. Le immagini della gente schierata in piazza, con bastoni in mano e volti decisi, raccontano quanto questo fenomeno abbia superato il limite e la pazienza dei cittadini.

Villaperuccio, ladri se la danno a gambe dopo aver effettuato furto nella chiesa

Come annunciato in precedenza le forze dell’ordine si sono presentate sul posto, ma non hanno trovato traccia dei delinquenti. L’allerta in città, in ogni caso, rimane massima.

Resta comunque aperta la questione della prevenzione e della sicurezza nei piccoli centri, spesso più vulnerabili e meno protetti. Proprio come accaduto pochi giorni fa a Villaperuccio.