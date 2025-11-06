Codice della Strada, arrivano i LIMITI DI PESO | Oltre questa soglia non si può più guidare: partite le multe a tappeto

Controlla bene la bilancia prima di metterti dietro al volante, altrimenti ti piove addosso una sanzione stratosferica.

Sappiamo bene che le norme presenti all’interno del Codice della Strada cambiano molto spesso e diventano ogni volta più severe.

Persino le forze dell’ordine non ammettono più nessun tipo di sbaglio, nemmeno quello più piccolo. Anche perché non esistono sbagli minimi in strada, dato che anche la più piccola distrazione può causare un disastro.

Ogni volta che le regole stradali vengono aggiornate, i cambiamenti riguardano i limiti di velocità, le sanzioni previste e come ottenere il tanto agognato documento rosa.

La novità del momento, però, ha lasciato tutti senza parole perché se prima si parlava di limiti di velocità adesso si parla di limiti di peso.

Una regola di un certo peso

Le regole del CdS servono per poter garantire e salvaguardare la sicurezza per ogni utente che circola in strada. Dal pedone al guidatore di camion, tutti devono rispettare le norme stradali in modo tale da poter evitare incidenti più o meno gravi ed abbassare il numero dei sinistri che ogni anno vengono registrati.

Bisogna rispettare la segnaletica stradale, sia quella verticale che quella orizzontale, è necessario far revisionare la propria auto per essere certi che sia sempre in grado di circolare per strada e si deve rinnovare la patente con annessa visita medica per verificare che tu stesso sia ancora in grado di guidare. Oltre a tutte queste regole già note, adesso devi anche controllare il peso altrimenti non puoi metterti alla guida.

Occhio alla bilancia

Nella società odierna, dove si ha la libertà di dire e fare quello che si vuole ma non si può più parlare liberamente, è strano soffermarci sul fattore peso. La discriminazione del corpo, o body shaming, è un comportamento mal visto e se prima potevi scherzare con chi aveva qualche chilo in più, adesso se lo fai (sempre come scherzo) scoppia il putiferio. Questo vale per ogni singolo aspetto che si può definire “diverso” dal normale come, ad esempio, il peso, la religione, il colore della pelle o l’orientamento sessuale. Prima i comici si sbizzarrivano su questi temi facendoci ridere, adesso non si può più scherzare su queste cose.

Quindi sembra assurdo parlare di limiti di peso nel 2025, ma i chili da controllare non sono i tuoi bensì quelli del tuo carico. Infatti, secondo quanto riportato sul sito sicurezzadelcarico.it, i mezzi a motore e i rimorchi non possono superare la massa totale indicata sulla carta di circolazione. Qualsiasi guidatore che circola con un mezzo la cui massa complessiva a pieno carico supera del cinque% quella indicata nella carta di circolazione (quando la massa è superiore a 10 t) è soggetto ad una multa che oscilla tra i 173 e i 695€.