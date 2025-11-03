Nuoro, truffa al distributore | Finge di aiutare una donna e rifornisce la sua auto con la sua carta

Nuoro, finge di aiutare una donna al distributore di benzina: invece che rifornire l’auto della vittima lo fa alla sua e scappa

Una assurda vicenda quella che arriva direttamente dalla provincia di Nuoro e che, allo stesso tempo, lascia tutti decisamente senza parole. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che una donna si sia recata presso un distributore self-service.

L’obiettivo, ovviamente, era quello di fare rifornimento alla sua vettura, utilizzando la carta di credito. In attesa alla colonnina, però, le si avvicina un uomo che, in un primo momento, sembrava essere disposto ad aiutarla.

Peccato, però, che il suo intento era decisamente un altro: ovvero quella di truffarla. Riuscendoci tra l’altro. L’uomo le aveva proposto assistenza per il rifornimento. La signora, ignara di tutto questo, accetta molto volentieri visto che si trovava in difficoltà.

L’uomo ha inserito la carta della vittima. Anziché aiutarla, però, ha ben pensato di rifornire la sua di auto. Successivamente si è allontanato dal posto in frutta e furia lasciando la povera donna al secco. Nel vero senso della parola.

Nuoro, truffa una donna al self-service: rifornisce la sua auto invece di quella della vittima

Dopo essersi accorta di essere stata truffata la donna ha immediatamente contattato la Polizia di Stato. Sul posto gli agenti della Squadra Volante che hanno avviato le prime indagini del caso. Subito sono state raccolte le prime informazioni utili. Nel giro di qualche ora sono riusciti a rintracciare il colpevole. Quest’ultimo è stato individuato tramite contatti durante l’intervento.

Dopo averlo raggiunto telefonicamente l’uomo, oramai alle strette, non ha potuto fare altro che ritornare con la coda tra le gambe al distributore. Proprio nella pompa di benzina viene identificato e, soprattutto, costretto a restituire la somma che aveva sottratto alla donna attraverso l’utilizzo della carta di credito.

Nuoro, il colpevole restituisce la somma sottratta alla donna

In merito a questa vicenda gli agenti hanno informato la donna che poteva tranquillamente procedere con la querela nei confronti dell’uomo. Adesso resta da capire come si comporterà la vittima che, quasi sicuramente, non potrà mai dimenticare questa disavventura che ha vissuto.

Altro che aiuto, il gesto e lo scopo dell’uomo era decisamente tutt’altro. La donna ha rischiato una perdita economica importante. Mentre per il colpevole, che pensava di farla franca, sono dovute arrivare le scuse nei confronti della vittima e, soprattutto, una brutta figura. Anzi, bruttissima.