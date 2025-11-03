Oroscopo novembre, ecco il segno più fortunato | Cuore e portafoglio tornano a volare: ma c’è una cosa che può ostacolarlo

La Dea della Fortuna ha occhi solo per questo segno zodiacale nel mese di novembre, ma c’è un grosso ostacolo.

I segni zodiacali determinano la personalità di ogni essere vivente e che tu ci creda o meno, non si può non fare caso a tutti quei dettagli uguali tra loro che si ripetono nelle persone dello stesso segno.

L’oroscopo si può leggere in chiave futuristica, come una sorta di predizione del domani per capire se il mese è propizio o meno.

Oltre a questo, l’oroscopo può anche essere interpretato per capire meglio le persone e cercare il nostro partner ideale (almeno secondo le stelle).

Il mese di ottobre sta per concludersi e quello di novembre si prospetta essere piuttosto ricco soltanto per uno dei dodici segni dello zodiaco.

La Fortuna considera soltanto lui

Novembre sarà un mese d’oro per un segno zodiacale e la Dea Bendata porterà gioia in materia di amore e soldi praticamente soltanto a uno dei dodici segni. Sentimenti ed entrate monetarie non mancheranno mai alle persone nate sotto questo segno durante il corso del mese di novembre. La Fortuna gira e adesso è toccata ad un segno in particolare.

Stiamo parlando di un segno di fuoco e tutte le persone nate sotto i suoi astri potranno avere un novembre ricco di sorprese e soddisfazioni amorose ed economiche. Attenzione, però, perché c’è un grande ostacolo da superare per evitare di perdere tutto. Un ostacolo intrinseco nel carattere di questo segno dello zodiaco.

Non metterti i bastoni tra le ruote da solo

Il segno dello zodiaco che la Dea della Fortuna ha deciso non solo di baciare, ma di fare ben altro per il mese di novembre è l’Ariete (21-03/19-04). Questo segno di fuoco è il primo dello zodiaco ed è governato dal pianeta Marte. Le persone nate sotto il segno dell’Ariete sono piene di energie, coraggiose e competitive, con un forte senso di leadership e di iniziativa. Infatti, gli Arieti amano essere al di sopra di tutto e di tutto ma senza essere dei tiranni. Preferiscono non farsi dire che cosa fare, ma guidare gli altri nel migliore dei modi.

Questa energia e vitalità, con un pizzico di competitività, spingono gli Arieti verso il successo sia in ambito professionale che personale. Tuttavia, le persone nate sotto il segno dell’Ariete devono stare attente ad un grosso difetto: l’irascibilità. Essendo persone focose ed energiche, gli Arieti tendono spesso a scoppi d’ira quasi incontrollati. Questi possono distruggere tutto quello per cui hanno faticato una vita per raggiungere. Quindi, se sei dell’Ariete, cerca di stare calmo e di goderti quello che hai.