Ci dispiace ma non c’era altra scelta | Stefano De Martino, annuncio a sorpresa: la Rai è costretta a tagliarlo

Una novità eclatante ha sconvolto i corridoi di Viale Mazzini: Affari Tuoi di Stefano De Martino verso un taglio davvero inaspettato.

Stefano De Martino è il conduttore di punta di Rai 1, almeno per la fascia dell’access prime time: da quando Affari Tuoi è nelle sue mani, il quiz show ha registrato ascolti altissimi.

La scorsa stagione televisiva, il “gioco dei pacchi” si è trasformato in una sorta di fenomeno televisivo dell’anno, riuscendo a battere, sorprendentemente, la concorrenza di Canale 5.

Per la prima volta dopo anni, Mediaset ha risentito del successo della Rai, tanto da essere costretta a rivedere completamente la sua programmazione, cancellando – almeno momentaneamente – la messa in onda di Striscia la notizia.

Ora che Affari Tuoi si trova a competere con La Ruota della Fortuna, Canale 5 è tornato a registrare il successo di sempre, mentre la Rai ha deciso di correre ai ripari tagliando drasticamente Stefano De Martino.

Affari Tuoi e la “guerra degli ascolti” con Canale 5

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rispondere al successo di Affari Tuoi eliminando dal palinsesto Striscia la notizia e riportando la scorsa estate in tv La Ruota della Fortuna. Quiz storico condotto da Mike Bongiorno, ora è guidato da Gerry Scotti, che è riuscito a risollevare gli ascolti dell’access prime time di Canale 5. Dal ritorno di Stefano De Martino su Rai 1, i due programmi continuano a lottare per ottenere gli ascolti più alti e Mediaset si conferma, settimana dopo settimana, regina dello share.

La Rai, però, è corsa ai ripari, ma nemmeno la scelta di concedere a Fiorello uno spazio di cinque minuti prima di Affari Tuoi sembra essersi rivelata azzeccata. Il gioco dei pacchi e La Ruota della Fortuna continuano a distanziarsi di pochi centesimi, e Gerry Scotti si conferma re indiscusso dell’access prime time. Così, la Rai è partita con una contromossa davvero inaspettata: il taglio a Stefano De Martino.

Stefano De Martino: il suo gioco tagliato

Non una cancellazione definitiva dalla programmazione di Rai 1, ma una riduzione del minutaggio: così la Rai ha deciso di intervenire su Affari Tuoi rivedendo il tempo a disposizione del gioco. Una decisione nata dalla volontà di permettere ai telespettatori del servizio pubblico di poter usufruire della prima serata ad un orario più consono.

Dalle prossime settimane, dunque, Affari Tuoi si concluderà entro le 21.30, lasciando lo spazio alla prima serata. Stefano De Martino avrà a disposizione meno tempo per poter gestire il suo amato gioco dei pacchi.