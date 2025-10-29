Sardegna, raffiche di maestrale e mareggiate | Onde fino a quattro metri: vento di burrasca in Gallura

Sardegna, torna l’incubo maltempo in tutta l’isola: raffiche di maestrale e mareggiate. Addirittura onde fino a 4 metri di altezza

Torna nuovamente la preoccupazione in Sardegna per quanto riguarda il maltempo. Ancora una volta l’isola è rimasta vittima di allerta meteo per raffiche di maestrale e mareggiate.

Non solo: con onde sia sulle coste settentrionali che nord-occidentali dell’isola. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media della regione pare che le onde abbiano raggiunto addirittura i quattro metri di altezza.

Il vento spira, con forza, da ovest-nord-ovest su quasi tutto il territorio regionale. Tanto da raggiungere una intensità da burrasca soprattutto nelle zone interne e nella regione della Gallura.

In merito a quanto sta accadendo la protezione civile, con un comunicato ufficiale, ha diramato l’allerta. Allo stesso tempo, inoltre, ha voluto invitare la popolazione alla massima prudenza, onde evitare problemi ed altro.

Sardegna, torna l’incubo maltempo: gli ultimi aggiornamenti

Le aree più esposte sono: le coste galluresi, il Golfo di Orosei ed i crinali orientali della Sardegna. Tra questi anche le raffiche che possono arrivare a forza di tempesta ed, allo stesso tempo, rendere la navigazione e gli approdi particolarmente pericolosi.

Le autorità, allo stesso tempo, ci hanno tenuto a precisare che le mareggiate intense e il forte vento rendono critiche le condizioni lungo i litorali, dove la presenza di onde alte e spruzzi marini rende rischiosi soste, passeggiate sul molo o attività nelle vicinanze della battigia.

Sardegna, torna l’incubo maltempo: protezione civile lancia allerta

La protezione civile, inoltre, ha raccomandato alla popolazione di effettuare spostamenti inutili. Non solo: anche quello di restare lontano da molli, dighe e zone esposte al vento. In questi casi bisogna prestare particolare attenzione alle segnalazioni dei servizi di emergenza.

Insomma, questa situazione impone la massima cautela per il popolo sardo. Anche perché il maestrale intenso, unito al mare grosso, può rappresentare un elemento di rischio non indifferente per quanto riguarda la sicurezza costiere. Ed anche per chi viva nelle aree colpite.