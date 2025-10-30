UFFICIALE SANREMO, Conti rivela il suo successore: “Lui sarà all’altezza” | Si tratta di un nome amatissimo

Grande novità in vista del Festival di Sanremo, ad annunciarla è stato Carlo Conti: ecco chi sarà il suo successore

Il Festival di Sanremo continua ad occupare uno spazio molto importante nella programmazione di ‘mamma RAI’. Spiazzati dall’addio a sorpresa di Amadeus i vertici di Viale Mazzini sono comunque riusciti a trovare la migliore alternativa possibile allo showman ravennate.

Puntando su Carlo Conti, una colonna della tv italiana e in particolare dell’emittente pubblica, i dirigenti della RAI sono riusciti a colmare alla grande il vuoto lasciato dal neo conduttore del Canale NOVE.

L’accordo stipulato ormai un anno e mezzo fa tra Viale Mazzini e il presentatore fiorentino prevedeva e fino a prova contraria prevede tutt’ora che Conti calcasse nuovamente le tavole del palcoscenico del Teatro Ariston per soli due anni, nel 2025 e nel 2026.

Non a caso il management è già da tempo alla ricerca dello showman che dovrà prendere il posto di Carlo Conti a partire dall’edizione del Festival di Sanremo del 2027. Una corsa che ad oggi vede Stefano De Martino indossare i panni del grande favorito.

Sanremo ha un nuovo conduttore, l’annuncio ufficiale

È il giovane conduttore napoletano ed ex ballerino di ‘Amici’ l’astro nascente della televisione italiana. Al netto di qualche critica, peraltro inevitabile, piovutagli addosso di recente, De Martino è l’asso nella manica dei vertici RAI per la conduzione di Sanremo.

Il passaggio di testimone in questo momento non interessa a Carlo Conti che nel frattempo sta lavorando con la consueta ineccepibile professionalità all’edizione del Festival del 2026 che vedrà ancora lui alla guida.

Carlo Conti sorprende tutti: il conduttore sarà lui

Uno dei nodi più importanti da sciogliere riguardava la scelta del conduttore del cosiddetto Dopofestival, una decisione che spettava proprio allo showman fiorentino e che proprio Carlo Conti, dal palco del Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, ha comunicato ufficialmente.

“Sarà Nicola Savino a fare il Dopofestival“, il sintetico annuncio che vale come un’investitura nei confronti dell’ex cabarettista e oggi conduttore televisivo e radiofonico milanese. Tra l’altro lo stesso Savino presenterà a gennaio, quindi un mese prima di Sanremo, quattro puntate speciali del format “Tale e Quale Show”, il talent ideato e condotto da anni proprio da Conti. Insomma, il delicato puzzle del prossimo Festival si va via via componendo.