UFFICIALE SANREMO, Conti rivela il suo successore: “Lui sarà all’altezza” | Si tratta di un nome amatissimo

Vincenzo Maccarrone 30 Ottobre 2025
Carlo Conti annuncia il suo erede

Il conduttore del festival di Sanremo Carlo Conti - Wikicommons - Sardegnainblog.it

Grande novità in vista del Festival di Sanremo, ad annunciarla è stato Carlo Conti: ecco chi sarà il suo successore

Il Festival di Sanremo continua ad occupare uno spazio molto importante nella programmazione di ‘mamma RAI’. Spiazzati dall’addio a sorpresa di Amadeus i vertici di Viale Mazzini sono comunque riusciti a trovare la migliore alternativa possibile allo showman ravennate.

Puntando su Carlo Conti, una colonna della tv italiana e in particolare dell’emittente pubblica, i dirigenti della RAI sono riusciti a colmare alla grande il vuoto lasciato dal neo conduttore del Canale NOVE.

L’accordo stipulato ormai un anno e mezzo fa tra Viale Mazzini e il presentatore fiorentino prevedeva e fino a prova contraria prevede tutt’ora che Conti calcasse nuovamente le tavole del palcoscenico del Teatro Ariston per soli due anni, nel 2025 e nel 2026.

Non a caso il management è già da tempo alla ricerca dello showman che dovrà prendere il posto di Carlo Conti a partire dall’edizione del Festival di Sanremo del 2027. Una corsa che ad oggi vede Stefano De Martino indossare i panni del grande favorito.

Sanremo ha un nuovo conduttore, l’annuncio ufficiale

È il giovane conduttore napoletano ed ex ballerino di ‘Amici’ l’astro nascente della televisione italiana. Al netto di qualche critica, peraltro inevitabile, piovutagli addosso di recente, De Martino è l’asso nella manica dei vertici RAI per la conduzione di Sanremo.

Il passaggio di testimone in questo momento non interessa a Carlo Conti che nel frattempo sta lavorando con la consueta ineccepibile professionalità all’edizione del Festival del 2026 che vedrà ancora lui alla guida.

Nicola Savino al Dopofestival
Il conduttore Nicola Savino – Wikicommons – Sardegnainblog.it

Carlo Conti sorprende tutti: il conduttore sarà lui

Uno dei nodi più importanti da sciogliere riguardava la scelta del conduttore del cosiddetto Dopofestival, una decisione che spettava proprio allo showman fiorentino e che proprio Carlo Conti, dal palco del Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, ha comunicato ufficialmente.

Sarà Nicola Savino a fare il Dopofestival, il sintetico annuncio che vale come un’investitura nei confronti dell’ex cabarettista e oggi conduttore televisivo e radiofonico milanese.  Tra l’altro lo stesso Savino presenterà a gennaio, quindi un mese prima di Sanremo, quattro puntate speciali del format “Tale e Quale Show”, il talent ideato e condotto da anni proprio da Conti. Insomma, il delicato puzzle del prossimo Festival si va via via componendo.