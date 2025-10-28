Striscia la Notizia, il volto del programma non c’è più | Era il più amato di tutti: di lui è rimasto un grande ricordo

Brutte notizie per i fan di Striscia la Notizia. La trasmissione di Antonio Ricci dovrà salutare uno dei volti storici.

Grandi cambiamenti in arrivo per Striscia la Notizia, una delle trasmissioni più seguite e amate del palinsesto televisivo Mediaset. Dopo voci di mesi e supposizioni, il tg satirico è finito al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? L’addio clamoroso allo storico volto del programma.

Inutile dire che l’indiscrezione ha fatto drizzare le orecchie a tutti quanti e i fan di Striscia non riescono ancora a realizzare la cosa.

Striscia la Notizia è indubbiamente una delle trasmissioni cult di Mediaset, con milioni di telespettatori nella fascia dell’access prime time. Le Veline, il Gabibbo, gli inviati e i presentatori che sono passati nel corso degli anni, sono riusciti ad entrare nel cuore di una buona fetta di italiani. Dopo una breve pausa decisa da Pier Silvio Berlusconi, voci di corridoio parlerebbero di un ritorno in prima serata, per dare una nuova linfa al programma.

Tuttavia, un’indiscrezione avrebbe lasciato senza parole tutti quanti. Ma ecco nel dettaglio di cosa si tratta.

L’addio che nessuno di noi era pronto a fare

Tuttavia, non sarà solamente la fascia oraria a cambiare: secondo quanto riportato da Grazia Sambruna di Mowmag.com, qualcosa di ben più sorprendente starebbe per accadere nel cast degli inviati. Pare infatti che uno dei volti più noti e amati del programma non farà parte della prossima edizione. Il nome che circola da ore è proprio quello di Vittorio Brumotti, lo storico inviato acrobata che va in giro per le città con la sua mitica bicicletta.

Dopo ben diciassette anni di presenza fissa e la sua iconica ‘abbombazza’, l’uomo potrebbe essere stato tagliato fuori per questa nuova edizione di Striscia la Notizia.

L’indiscrezione circolata sui social in queste ore

Sambruna ha scritto sui social: “L’uomo che incarna il terrore di ogni stupefacente parchetto d’Italia sarebbe stato fuori dopo diciassette anni di servizi ‘abbombazza’? Così, per il momento, dice”. Nel frattempo, il resto della squadra sembra essere stato confermato per intero. Sempre secondo Mowmag.com, resteranno infatti Luca Abete, Jimmy Ghione, Valerio Staffelli e i suoi tapiri, Stefania Petyx, Max Laudadio e Rajae Bezzaz. Sembrerebbe inoltre che ad aprire le danze saranno proprio i due conduttori Ezio Greggio e Enzo Iacchetti dal 26 novembre.

Staremo quindi a vedere se il mitico Vittorio Brumotti sarà presente o meno nelle prossime puntate e nel caso, se rilascerà qualche dichiarazione.