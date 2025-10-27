Cagliari, 12enne rimasta incinta dopo stupro | Gravidanza interrotta: indagini sul DNA del feto

Assurda vicenda quella che arriva da Cagliari, una ragazza di 12 anni è rimasta incinta dopo aver subito uno stupro: interrotta la gravidanza

Una vicenda che ha inevitabilmente sconvolto la comunità cagliaritana e, di conseguenza, l’intera regione e Paese intero. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che la vittima in questione è una ragazzina di soli 12 anni.

Una ragazzina che ha vissuto un momento drammatico e che, purtroppo, la segnerà per sempre. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che sia stata vittima di uno stupro.

Dopo questo orribile atto sarebbe rimasta incinta per via, appunto, della ferocia violenza sessuale nei suoi confronti. La gravidanza, però, è stata scoperta in maniera del tutto casuale. Il tutto, infatti, è avvenuto durante una visita medica.

Il personale sanitario, dopo essersi accorti che c’era qualcosa che non andava, non ha perso tempo ed ha immediatamente avvertito le autorità competenti. Successivamente sono state attivate le procedure previste per la tutela della minore.

Cagliari, 12enne vittima di uno stupro: rimasta incinta (gravidanza interrotta)

Dopo le valutazioni, sia sanitarie e legali, del caso è stata disposta l’interruzione della gravidanza. L’obiettivo era molto chiaro: proteggere la salute fisica e psicologica della minorenne. Questo intervento è stato effettuato in ospedale. La giovanissima, ancora sotto shock per quanto successo, sarà seguita da un team di psicologi ed assistenti sociali.

Nel frattempo la Procura di Cagliari ha aperto una inchiesta per violenza sessuale su minore. Successivamente non stati avviati diversi accertamenti per fare il punto della situazione su quanto accaduto. L’obiettivo, adesso, resta quello di individuare i colpevoli. Massimo riserbo da parte degli investigatori che stanno raccogliendo elementi e testimonianze da parte dei familiari e conoscenti.

Cagliari, c’è attesa per i risultati sugli esami del DNA

Anche la polizia scientifica sta lavorando per avere quante più risposte possibili. Ulteriori aggiornamenti arriveranno dai risultati degli esami del DNA. La speranza è che possano essere fornite indicazioni per risalire all’autore della violenza. I risultati dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Non è da escludere, a questo punto, che potrebbero dare una svolta non indifferente alle indagini. In questo momento la minore è stata affidata ai servizi sociali.

L’intera comunità è ovviamente sconvolta per quanto accaduto, condannando questo episodio di violenza inaudito. Tantissimi gli attestati di stima e vicinanza nei confronti della minorenne e della sua famiglia. Le indagini, nel frattempo, proseguono senza sosta.