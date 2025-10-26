Lavatrice, hai già impostato l’opzione invernale? Lo stendino non ti serve più | Panni subito asciutti a fine ciclo

Stanco di stendere i panni dentro casa per giorni e giorni? Beh, esiste una soluzione che potrebbe svoltarti la vita domestica!

Purtroppo si sa, con l’arrivo dell’inverno è sempre più difficile riuscire a far asciugare il nostro bucato. Se anche tu non possiedi un’asciugatrice e non sai come fare, esiste un trucchetto che in pochi conoscono, ma che potrebbe permetterti di salutare per sempre lo stendino dentro casa.

A consigliarlo sono proprio gli esperti e, proprio per questo motivo, forse dovresti esserne a conoscenza anche tu!

Quante volte ti sarà capitato di fare la lavatrice durante i mesi invernali e non riuscire a far asciugare il tuo bucato per giorni interi? Il problema di quando accade questo, è che i nostri panni cominciano a produrre umidità dentro casa e causare muffe o funghi dentro la nostra abitazione. Inoltre, il bucato steso per giorni potrebbe acchiappare moltissima polvere e perdere quel senso di pulito che si ha non appena esce dal cestello.

Quello che però non tutti sanno, è che esiste una soluzione ‘magica’ per velocizzare questo processo di asciugatura.

Il tasto per asciugare più velocemente il bucato

Ebbene sì, esiste una funzione che potrebbe permetterti di risparmiare tempo e asciugare più velocemente il tuo bucato. Si tratterebbe della cosiddetta ‘centrifuga invernale’, ossia la doppia centrifuga da impostare non appena i nostri panni sono pronti. Questo perché si tratta di una funzionalità assai importante, visto che permette di espellere l’acqua presente all’interno dei nostri vestiti. Più liquido viene tolto e meno tempo servirà per completare l’asciugatura. I produttori di elettrodomestici lo ribadiscono ogni volta: più giri vengono fatti al minuto e meno umidità sarà presente.

Ma come impostare quindi la doppia centrifuga? Non ci resta che spiegartelo passaggio per passaggio.

Perché non dimenticarsi mai la doppia centrifuga

Dopo il lavaggio, se la tua lavatrice te lo permette, ti basterà scegliere una centrifuga ad alta velocità (1.200/1.600 giri per cotone, se il tessuto lo consente). Seleziona quindi la funzione ‘extra spin’ o lancia un ciclo di sola centrifuga subito dopo il lavaggio. Per quanto riguarda i capi delicati come la lana, la seta e alcuni sintetici, evita di impostare una centrifuga pesante. Il rischio? Causare deformazioni e micro danni ai tuoi panni. Insomma, se vuoi risparmiare energia e far asciugare i panni in meno tempo questo inverno, forse dovresti pensare di utilizzare questo trucchetto.

Funziona davvero e a consigliarlo sono stati proprio gli esperti di tutto il mondo. Provare per credere!