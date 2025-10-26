Lavatrice, hai già impostato l’opzione invernale? Lo stendino non ti serve più | Panni subito asciutti a fine ciclo

Valentina Barbieri 26 Ottobre 2025
Lavatrice

Lavatrice moderna (Depositphotos) Sardegnainblog.it

Stanco di stendere i panni dentro casa per giorni e  giorni? Beh, esiste una soluzione che potrebbe svoltarti la vita domestica!

Purtroppo si sa, con l’arrivo dell’inverno è sempre più difficile riuscire a far asciugare il nostro bucato. Se anche tu non possiedi un’asciugatrice e non sai come fare, esiste un trucchetto che in pochi conoscono, ma che potrebbe permetterti di salutare per sempre lo stendino dentro casa.

A consigliarlo sono proprio gli esperti e, proprio per questo motivo, forse dovresti esserne a conoscenza anche tu!

Quante volte ti sarà capitato di fare la lavatrice durante i mesi invernali e non riuscire a far asciugare il tuo bucato per giorni interi? Il problema di quando accade questo, è che i nostri panni cominciano a produrre umidità dentro casa e causare muffe o funghi dentro la nostra abitazione. Inoltre, il bucato steso per giorni potrebbe acchiappare moltissima polvere e perdere quel senso di pulito che si ha non appena esce dal cestello.

Quello che però non tutti sanno, è che esiste una soluzione ‘magica’ per velocizzare questo processo di asciugatura.

Il tasto per asciugare più velocemente il bucato

Ebbene sì, esiste una funzione che potrebbe permetterti di risparmiare tempo e asciugare più velocemente il tuo bucato. Si tratterebbe della cosiddetta ‘centrifuga invernale’, ossia la doppia centrifuga da impostare non appena i nostri panni sono pronti. Questo perché si tratta di una funzionalità assai importante, visto che permette di espellere l’acqua presente all’interno dei nostri vestiti. Più liquido viene tolto e meno tempo servirà per completare l’asciugatura. I produttori di elettrodomestici lo ribadiscono ogni volta: più giri vengono fatti al minuto e meno umidità sarà presente.

Ma come impostare quindi la doppia centrifuga? Non ci resta che spiegartelo passaggio per passaggio.

Bucato
Bucato messo a stendere (DepositPhotos) Sardegnainblog.it

Perché non dimenticarsi mai la doppia centrifuga

Dopo il lavaggio, se la tua lavatrice te lo permette, ti basterà scegliere una centrifuga ad alta velocità (1.200/1.600 giri per cotone, se il tessuto lo consente). Seleziona quindi la funzione ‘extra spin’ o lancia un ciclo di sola centrifuga subito dopo il lavaggio. Per quanto riguarda i capi delicati come la lana, la seta e alcuni sintetici, evita di impostare una centrifuga pesante. Il rischio? Causare deformazioni e micro danni ai tuoi panni. Insomma, se vuoi risparmiare energia e far asciugare i panni in meno tempo questo inverno, forse dovresti pensare di utilizzare questo trucchetto.

Funziona davvero e a consigliarlo sono stati proprio gli esperti di tutto il mondo. Provare per credere!