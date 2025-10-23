Ultim’ora, ALLARME SURGELATI in Italia | “Questo alimento non va più mangiato”: il Ministero ha ordinato il ritiro

Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro immediato da tutti i supermercato di una determinata verdura surgelata. La salute è a rischio

Scatta un nuovo allarme alimentare. Questa volta il richiamo effettuato d’urgenza riguarda un prodotto surgelato presente sugli scaffali di uno dei gruppi più importanti e conosciuti della grande distribuzione.

Stiamo parlando della celebre catena di supermercati del gruppo “GrosMarket” che ha deciso, previa precisa indicazione del fornitore, di ritirare un intero lotto di borragine a cubetti surgelata.

La decisione come detto è stata presa in seguito alla direttiva dell’azienda fornitrice del prodotto stesso, la “Rolli Alimentari“. L’avviso di richiamo pubblicato sui canali della catena e sul portale del Ministero della Salute, sottolinea la gravità della situazione.

La causa principale di questo provvedimento è la presenza di un livello di alcaloidi pirrolizidinici superiore ai limiti di sicurezza consentiti dalla normativa europea. La borragine è comunemente usata in cucina e la contaminazione con queste sostanze naturali ma potenzialmente tossiche ha reso necessario il ritiro immediato del prodotto.

Cosa sono gli alcaloidi pirrolizidinici?

Gli alcaloidi pirrolizidinici sono composti chimici che si trovano naturalmente in oltre 6.000 specie di piante, appartenenti in particolare alle famiglie delle Boraginaceae (come la borragine), delle Asteraceae e delle Fabaceae. Queste sostanze hanno lo scopo di proteggere le piante dagli erbivori.

Il problema sorge quando queste piante che sono considerate erbe infestanti vengono accidentalmente raccolte insieme alle colture destinate all’alimentazione umana. In piccole quantità i PA non rappresentano un rischio immediato, ma l’accumulo di queste sostanze nell’organismo dovuto a un consumo prolungato o all’ingestione di prodotti con livelli eccessivi è associato a seri rischi per la salute.

Il lotto specifico sotto richiamo

L’avviso riguarda esclusivamente un lotto specifico di borragine a cubetti surgelata a marchio Rolli Alimentari. Si raccomanda ai consumatori che avessero acquistato il prodotto di controllare attentamente il numero di lotto riportato sulla confezione. In caso di possesso del lotto in questione la raccomandazione è quella di non consumarlo assolutamente. Il prodotto deve essere restituito al punto vendita dove è stato acquistato per ottenere un rimborso, anche in assenza dello scontrino.

Il richiamo dimostra l’efficacia del sistema di allerta rapida europeo e nazionale per la sicurezza alimentare. Il ritiro immediato della merce contaminata è una misura precauzionale essenziale per tutelare la salute dei cittadini da sostanze che, seppur di origine naturale, possono avere conseguenze gravi sull’organismo umano.