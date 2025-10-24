Tragitto casa-lavoro, oltre questa distanza ti spetta un BONUS | 5000€ netti non tassabili: fissata la soglia esatta

Il Governo italiano ha fissato un bonus di ben 5000 euro a favore di chi è costretto per determinate ragioni a coprire distanze significative

Tra le varie misure contenute nella bozza della Legge di Bilancio approvata in Consiglio dei Ministri il Governo Meloni ha introdotto un incentivo, un bonus di una certa consistenza per incentivare la mobilità lavorativa.

Si tratta di un benefit volto a minimizzare gli effetti della distanza tra il luogo di lavoro e la residenza di un lavoratore dipendente. Accettare un un nuovo contratto a tempo indeterminato in un luogo molto lontano dalla propria casa può recare un certo svantaggio.

Proprio per questo l’esecutivo ha approvato un bonus in grado di arrivare a 5.000 euro all’anno: si tratta di un incentivo esentasse e alternativo alle ordinarie detrazioni fiscali che mira ad alleggerire i costi di trasferimento e di alloggio per chi è disposto a spostarsi per motivi professionali.

Questa agevolazione che copre le spese di affitto e manutenzione degli immobili locati rappresenta un importante sostegno per i neoassunti, soprattutto in un contesto economico in cui i costi abitativi nelle grandi città o nei centri produttivi sono spesso elevati.

I requisiti chiave per accedere al bonus

L’accesso al contributo è strettamente vincolato al rispetto di precisi requisiti pensati per indirizzare il sostegno a chi effettivamente compie un sacrificio logistico significativo per stabilizzarsi professionalmente: il beneficio è riservato esclusivamente ai lavoratori assunti con un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato (incluso l’apprendistato). Sono esclusi i contratti a tempo determinato e i rapporti di lavoro atipici.

Il lavoratore deve trasferire la propria residenza in un Comune che si trovi a una distanza di almeno 100 chilometri dalla precedente abitazione, avvicinandosi alla nuova sede di lavoro. Il trasferimento deve avvenire in concomitanza con l’assunzione. Il reddito da lavoro dipendente percepito dal lavoratore nell’anno precedente all’assunzione non deve aver superato i 35.000 euro. Questo criterio assicura che il bonus sia destinato principalmente ai redditi medio-bassi.

Modalità del contributo e vantaggi fiscali

Il bonus è erogato o rimborsato direttamente dal datore di lavoro fino a un massimo di 5.000 euro all’anno, per un periodo massimo di due anni a partire dalla data di assunzione. La particolarità di questo incentivo risiede nel suo regime fiscale: le somme erogate entro il tetto massimo sono totalmente esenti da IRPEF e non concorrono alla formazione del reddito imponibile del dipendente.

Il meccanismo è vantaggioso sia per i lavoratori che ottengono un sostegno economico netto per l’alloggio e sia per le aziende, che dispongono di uno strumento per attrarre personale qualificato anche da regioni lontane, favorendo la flessibilità e l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro.