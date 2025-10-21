1º gennaio 2026, approvato il REDDITO BASE | “Annuncio storico”: 1.300€ al mese per ogni cittadino

Dal prossimo anno non si faticherà più ad arrivare a fine mese, perché è stato approvato il reddito minimo pari a 1.300 euro.

L’epoca storica in cui stiamo vivendo è afflitta dalla crisi economica e dall’inflazione e ogni singola spesa è un dramma per praticamente ogni cittadino. Quasi tutti sono stati messi in ginocchio dai problemi finanziari e se non sei un ricco ereditiere, sai bene cosa significa arrangiarti in qualsiasi modo.

I pochi fortunati che possono permettersi il lusso di comprare qualsiasi cosa essi desiderino senza guardare il cartellino del prezzo sono sempre di meno.

Arrivare a fine mese è diventata un’impresa epica e oramai sono in tanti a rispondere alla domanda “Come va?” dicendo “Si sopravvive”.

Tuttavia, le cose stanno decisamente per cambiare, dal momento che dal prossimo anno ci sarà un reddito base fisso pari a 1.300€.

La svolta del Governo

Dal 1° gennaio 2026 lo stile di vita di molti verrà fortemente rivoluzionato, perché il Governo ha deciso di approvare una legge che imposta il reddito minimo per ogni cittadino a 1.300 euro al mese. Una bella sommetta che permetterà a chiunque di vivere in modo dignitoso senza rischiare la bancarotta dopo ogni acquisto.

Una scelta proposta ed approvata dallo Stato che vuole riuscire a smussare gli angoli della vita dura di chi non ha molte finanze, cercando di farli vivere in modo più che dignitoso. Si tratta di un vero e proprio annuncio storico che entrerà a far parte della vita di tutti a partire dal 2026. Uno dei buoni propositi per l’anno nuovo più desiderato ed apprezzato di sempre.

Reddito base fisso confermato

A dare questa notizia sono state due pagine social che hanno pubblicato un post su Instagram, dove si spiega come il Governo abbia deciso di elargire 325€ a settimana (vale a dire 1.300 euro al mese) a tutti coloro che si definiscono artisti. Nel dettaglio, lo Stato vuole promuovere ed aiutare gli artisti offrendo loro stabilità e sostenibilità per il loro impiego leggermente fuori dagli schemi.

Il mondo degli artisti non è mai stabile e ci sono giornate in cui non si riesce a guadagnare nemmeno 1 centesimo. Con questa decisione del Governo, invece, gli artisti potranno avere una sorta di salvagente fatto da 1.300€ al mese. Questo programma coprirà varie discipline artistiche, ovvero teatro, arti visive, cinema, letteratura, opera, musica, danza e architettura. Sarà l’Irlanda a vedere questo realizzarsi dal 2026, perché il Governo ha deciso di promuovere e sostenere il lavoro artistico.