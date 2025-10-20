Sassari, al via la Promo Autunno | In mostra le eccellenze sarde con 300 stand: ingresso gratuito per tutti

Sassari, è iniziata la “Promo Autunno” a partire da venerdì 17 ottobre: in mostra le eccellenze sarde con 300 stand. Ingresso gratuito per tutti

A partire dalle prime ore del mattino di venerdì 17 ottobre è iniziata, in quel di Sassari, la settima edizione della fiera regionale “Promo Autunno“. La stessa che si sta svolgendo nei locali della Promocamera e che resterà aperta fino al lunedì successivo.

Un evento che è stato promosso, sin dall’inizio, da parte di Pubblicover. L’obiettivo è molto chiaro: mettere in luce le migliori imprese della Sardegna. Senza dimenticare, inoltre, il promuovere il tessuto produttivo locale.

Come annunciato anche nel titolo l’ingresso è gratuito a tutti per tutta la durata della fiera. Segno del fatto che tutte le persone possono visitare gli stand senza biglietto né altro.

Si è verificato il classico taglio del nastro da parte dei rappresentanti istituzionali. Tra i presenti ci sono: il prefetto Grazia La Fauci, il sindaco Giuseppe Mascia, il presidente della Camera di Commercio di Sassari Stefano Visconti, l’assessora regionale al Lavoro Desiré Manca e altre autorità locali. Madrina dell’evento sarà la modella e influencer Jessica Cardinali.

Promo Autunno, parte la fiera di Sassari: ingresso gratuito a tutti

L’apertura è stata accompagnata dalla Fanfara del 3° Reggimento Bersaglieri. Nei padiglioni della Promocamera allestiti circa 300 stand disposti lungo un percorso obbligato. Ci saranno varie aziende: industria, artigianato, arredo e design, agroalimentare, auto, energia, tecnologia, agenzie immobiliari, centri benessere, scuole, acconciature e molto altro ancora.

Un’area di rilievo sarà lo Spazio Camera, gestito dalla Camera di Commercio. L’obiettivo di quest’ultimo è quello di ospitare convegni e incontri per gli imprenditori e le associazioni di categoria. Si affronteranno vari temi come quelli riguardanti il mercato, l’innovazione e le prospettive per le imprese sarde.

Promo Autunno, al via la fiera: tutto quello che serve sapere

E’ attivo un servizio di navette dell’ATP che collegheranno via Tavolara alla fiera e ritorno a intervalli regolari per i visitatori. Un evento che è stato promosso e che gode del sostegno di molte enti e istituzioni regionali e locali come: Regione Sardegna, Comune di Sassari, Camera di Commercio, Confindustria del Nord Sardegna, L’Unione Sarda, Videolina, Radiolina, ATP Sassari, Confcommercio, l’Istituto Alberghiero di Sassari, e altri partner storici.

Un evento che non punta ad essere solamente una vetrina per i prodotti e servizi sardi, ma anche un volano per l’economia locale. Tanto da favorire contatti, opportunità di crescita e visibilità per le aziende che si trovano sull’isola.