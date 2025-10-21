Sorso, esplode bombola del gas | Appartamento distrutto in via Unità d’Italia: nessun ferito

Sorso, esplode bombola del gas in un appartamento: è accaduto in via Unità d’Italia. Nessuna persona è rimasta ferita

Una vicenda di cronaca, che poteva trasformarsi in tragedia, quella che si è verificata poco dopo mezzogiorno nella giornata di giovedì 16 ottobre. Ci troviamo nel pieno centro di Sorso (provincia di Sassari) dove c’è stata una forte esplosione.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che una bombola del gas sia scoppiata all’interno di un appartamento situato in via Unità d’Italia. La deflagrazione è avvenuta per via della bombola che era utilizzata in cucina.

La stessa che ha innescato l’incendio e, successivamente, lo scoppio. Sul posto i vigili del fuoco che hanno subito proceduto con lo spegnimento delle fiamme. A quanto pare l’esplosione ha provocato non pochi danni strutturali ingenti.

L’angolo cottura della cucina è stato praticamente distrutto per via della forte esplosione. Anche gli arredi sono stati danneggiati visto che, appunto, sono andati in fiamme ed il fumo si è esteso in diversi ambienti dell’abitazione.

Sorso, bombola di gas esplode: nessun ferito

Fortunatamente, in merito a questa vicenda, nessuna persona è rimasta coinvolta né risulta ferita. Come annunciato in precedenza i vigili del fuoco sono intervenuti domando le fiamme e, successivamente, operato per mettere in sicurezza l’area compromessa. Tra i presenti anche una pattuglia dei carabinieri, della stazione locale, che ha avviato le prime indagini del caso.

I militari dell’arma hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire la dinamica esatta dello scoppio. Dalle ultime informazioni che arrivano dalla città sassarese ovviamente l’appartamento risulta essere inagibile. Tanto è vero che si stanno valutando attentamente se effettuare i lavori necessari per la ristrutturazione e la bonifica interna.

Sorso, vigili del fuoco sul posto: appartamento è inagibile

Le cause della fuga sono ancora da accertare. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni dove potrebbero arrivare delle risposte definitive e concrete su quanto successo. I residenti dei piani vicini, oltre ad aver avvertito il forte boato, sono stati avvisati per precauzione. Non è stato necessario alcuno sgombero aggiuntivo.

Ovviamente questo episodio, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro della rete e della comunità. In città, infatti, non si sta parlando d’altro se non di questa vicenda che poteva trasformarsi in una strage. Proprio come accaduto, pochi giorni fa, a Castel d’Azzano dove una palazzina è stata fatta esplodere: in quella occasione tre carabinieri hanno perso la vita.