Quiz matematico difficoltà estrema: hai 15 secondi per risolvere l’enigma | Se ci riesci sei pronto per Harvard

Sei stanco dei soliti quiz matematici che riesci a risolvere in una manciata di secondi? Prova con questo e vedrai che ti scervellerai!

Ormai si sa, non c’è cosa più divertente che allenare la propria mente con qualche quiz online. Al contrario degli altri però, questo non è un semplice esercizio di logica, ma si tratta di un test matematico che solo il 10% della popolazione riesce a risolvere.

Avrai soltanto qualche secondo per riuscire a trovare l’incognita e, se dovessi riuscirci, allora sarai addirittura pronto per Harvard!

Come ben sappiamo, la matematica non è solamente una materia che facciamo a scuola, ma è anche un linguaggio universale in grado di allenare la nostra mente. Sui social, in queste ore, è divenuto virale questo enigma, tanto breve quanto spiazzante. Se anche tu sei un grande fan degli enigmi da risolvere e ritieni di avere una mente più allenata rispetto alla media, con questo quiz potresti trovarti in difficoltà..

Pensa che viene addirittura utilizzato nei test di ingresso per entrare ad Harvard e solamente i veri geni riescono a risolverlo.

Il quiz matematico che sta facendo impazzire tutti quanti

Il meccanismo è molto semplice, almeno all’apparenza. Dall’immagine in evidenza potrai notare tre semplici calcoli: 2+3=10, 7+4=77 e 9+7=?. Come è possibile notare fin da subito, nessuno dei tre rispetta minimamente le regole a cui tutti noi siamo abituati fin da piccoli. La domanda che ti viene posta all’interno di questo quiz è quella di risolvere l’ultima operazione, contando però che le leggi della matematica- almeno per questa volta- non contano niente. Eppure esiste un filo logico, nascosto dietro a questi numeri.

Non ti resta quindi che impostare un timer di quindici secondi e, solo successivamente, scorrere per scoprire la soluzione.

La soluzione che non ti aspetteresti mai

Secondo gli ideatori del test, solo una persona su tremila riesce a cogliere il trucco entro i primi 15 secondi (tutti gli altri si arrendono e vogliono sapere la soluzione). Ebbene sì, il segreto sta nel combinare addizione e moltiplicazione, ma non come faresti normalmente. Ecco infatti la formula per risolvere questo enigma: sommare il primo numero al secondo e dopodiché moltiplicare il risultato con il primo numero. Facendo i conti ti basterà fare: (2+3) x 2= 10, (7+4) x 7= 77 e (9+7) x 9= 144. Eccoti svelato quindi il mistero, un meccanismo tanto lineare quanto diabolico!

E tu eri riuscito a risolvere al primo colpo questo test matematico? Se sì sei un vero e proprio genio!