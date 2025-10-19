Portoscuso, pistola nascosta in un ovile | In casa anche anfore antiche: 72enne denunciato

Portoscuso, pistola nascosta all’interno di un ovile. In casa anfore antiche: scatta la denuncia nei confronti di un 72enne

Scatta la denuncia nei confronti di un uomo di 72 anni. Il tutto è avvenuto a Portoscuso dove un pensionato è stato, appunto, denunciato dai carabinieri. Le accuse nei suoi confronti sono molto gravi visto che si parla di detenzione illecita di arma da fuoco e ricettazione di beni culturali.

Una operazione che è scattata dopo una serie di controlli mirati del territorio condotto dai miliari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias. Le due unità hanno collaborato anche con gli agenti della cinofila dello Squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna” proveniente da Abbasanta.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che la perquisizione è avvenuta in un ovile riconducibile al pensionato. Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta anche una pistola. Si tratta di una calibro 22 modello “Velo-Dog”, detenuta in maniera illegale.

Non è finita qui visto che i controlli sono stati estesi anche all’abitazione del 72enne. I militari dell’arma hanno scoperto anche due antiche anfore in terracotta e vari utensili. Gli stessi che potrebbero risultare essere di interesse archeologico.

Portoscuso, rinvenuta pistola: scatta la denuncia per uomo di 72 anni

Il materiale trovato è stato immediatamente sottoposto a sequestro. Allo stesso tempo verranno sottoposti a perizia da parte del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale per accertarne l’eventuale provenienza e valore storico.

Non si hanno ancora notizie per quanto riguarda la provenienza delle anfore: se provengono o meno da scavi clandestini o se siano state trafugare da siti protetti. La cosa certa è che la presenza di questi oggetti hanno fatto scattare l’ipotesi di ricettazione.

Portoscuso, uomo denunciato ma ancora a piede libero: le ultime

Al termine delle formalità il 72enne è stato denunciato, ma successivamente rimesso in libertà dopo il definitivo “via libera” da parte dell’Autorità Giudiziaria. Ovviamente non sono esclusi altri colpi di scena che potranno arrivare durante il processo.

Una vicenda che, ovviamente, nel giro di pochissimo tempo ha immediatamente fatto il giro della rete e della comunità. In città, infatti, non si parla d’altro se non di questo episodio ed anche del fatto che un luogo rurale come l’ovile sia stato servito da nascondiglio per un’arma.