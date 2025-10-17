Olbia, torna la vendita dei biglietti per Vasco | Arena ampliata per il doppio concerto di giugno: attesi migliaia di fan

Olbia, torna la vendita dei biglietti in vista del doppio concerto di Vasco Rossi. Attesi migliaia di fan per il grande evento

Nonostante siamo arrivati nel 2025 Vasco Rossi continua ad essere una star e cantante di riferimento. Per la vecchia e, soprattutto, nuova generazione. Non può che essere una soddisfazione non indifferente per il nativo di Zocca che continua il proprio tour musicale.

C’è grande attesa per il suo ritorno in Sardegna dove il 12 e 13 giugno del prossimo anno, terrà un doppio concerto all’Olbia Arena. In un primo momento i primi biglietti venduti sono andati sold-out nel giro di qualche minuto.

La ripresa della vendita, che si verificherà nei prossimi mesi, avrà delle novità molto importanti. Ovvero un ampliamento dell’area destinata al pubblico. Ergo: ci saranno ancora più biglietti a disposizione. Con il chiaro obiettivo di accogliere un numero maggiore di spettatori.

Basti pensare che nelle prime fasi i 55mila tagliandi sono andati letteralmente a ruba. Da precisare che le vendite erano partite con una anteprima riservata ai membri dei “Vasco Fan Club” di carta Mastercard. Per poi aprirsi al pubblico generale.

Vasco Rossi, c’è grande attesa per il doppio concerto ad Olbia

Come annunciato in precedenza nel giro di pochi minuti, i posti “Pit Gold” (97,50€) e “Posto Unico” (85.50€) sono andati esauriti. Fino a questo momento non ci sono aggiornamenti o novità per quanto riguarda tribune o settori seduti. L’evento, in ogni caso, potrà essere seguito in piedi nell’ampio spazio dell’Arena, con uno spiazzo centrale molto esteso.

L’organizzazione ha fatto sapere che l’obiettivo principale è quello di intervenire sull’area. In che modo? Ampliando la capienza degli oltre 27.500 spettatori previsti per ciascuna delle due serate. Un qualcosa che serve per soddisfare la grande richiesta per coloro che non sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto del concerto. In questo modo è stata garantita la riapertura delle vendite.

Vasco Rossi, il prossimo anno doppio concerto ad Olbia

Segno del fatto che il numero finale del pubblico è destinato a crescere almeno di qualche migliaio rispetto alle stime originarie. Non è da escludere, a questo punto, che l’Olbia Arena potrebbe essere rivista anche nei percorsi interni, servizi e accessi per gestire un pubblico più numeroso in condizioni di sicurezza e comfort.

Non resta che attendere la riapertura delle vendite. In quella occasione, però, bisognerà attendere un nuovo comunicato da parte dell’organizzazione. Questa, per molti fan di Vasco, potrebbe essere davvero l’ultima chance.