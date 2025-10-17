Cagliari, la Corte Costituzionale annulla la decadenza di Todde | Resta presidente della Regione
Cagliari, arriva la decisione da parte della Corte Costituzionale che annulla la decadenza della Todde: resta presidente della Regione
Nelle prime ore di mercoledì 15 ottobre è arrivato un aggiornamenti importante da parte della Corte Costituzionale. La stessa che ha dichiarato illegittima la decadenza di Alessandra Todde. Il tutto dalla carica di presidente della Regione Sardegna.
Nel corso della riunione è stato sancito che il Collegio regionale di garanzia elettorale ha ecceduto i suoi poteri. Non solo: secondo quanto annunciato dalla Consulta l’organo regionale non poteva imporre la decadenza sulla base di alcuni fatti.
Ovvero quelli che non rientravano nelle ipotesi previste dalla legge 515 del ’93. L’ordinanza che disponeva la decadenza non avrebbe, in alcun modo, potuto essere trasmessa alla presidente del Consiglio regionale per avviare l’atto formale di decadenza.
Segno del fatto che la Todde rimane dov’è: ovvero continuerà ad essere presidente della Regione Sardegna. La Corte ha affermato che il Collegio ha lesi le “attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione autonoma della Sardegna“.
La Todde continuerà ad essere la presidente della Regione Sardegna
Una decisione che non entra nel merito della vicenda sostanziale che aveva motivato, appunto, la decadenza. La Corte, allo stesso tempo, ha lasciato aperta la possibilità che i fatti vengano riesaminati in sede civile. Fatti che, appunto, dovranno essere valutati come responsabili o riqualificati.
Per la Consulta lo Stato non poteva, in alcun modo, sostituirsi autonomamente al giudizio politico-amministrativo come previsto dallo Statuto regionale. Ed, allo stesso tempo, non poteva imporre le conseguenze estreme della decadenza. Il Collegio avrebbe agito oltre la propria competenza, tanto da attribuirsi poteri che non gli spettavano.
Sardegna, la Todde rimane al suo posto: gli ultimi aggiornamenti
La sentenza ha un forte significato politico ed istituzionale. Da una parte protegge l’autonomia delle Regioni ed il rispetto delle procedure previste dallo Statuto sardo. Dall’altra, invece, solleva molti dubbi sul confine tra i poteri di controllo dello Stato e l’autonomia regionale. Come annunciato in precedenza la Todde continuerà a restare al suo posto, senza alcun tipo di interruzione né altro.
in conclusione l’articolato verdetto della Corte costituzionale mette in evidenza alcune cose: ovvero che la legittimità degli atti amministrativi e le sue conseguenze non possono essere decise da organi che agiscono fuori dai limiti stabiliti dalla legge. La vicenda, in ogni caso, continuerà in sede civile. Solamente in quella occasione si potranno valutare le accuse che avevano motivato la decadenza.