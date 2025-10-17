“Gerry Scotti presentatore di Sanremo”: colpo di scena, adesso non è più una fantasia | Annuncio bomba e pubblico impazzito

Da La Ruota della Fortuna a Sanremo 2026: Gerry Scotti viene candidato alla presentazione del Festival al posto di Carlo Conti.

Gerry Scotti è uno dei capisaldi di Mediaset: punto fermo dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi, ogni volta che scende in campo riesce a portare risultati strabilianti.

Re indiscusso di Canale 5 insieme ad altri colleghi come Maria De Filippi o Paolo Bonolis, Gerry Scotti è amato da tutti per la simpatia e l’educazione con cui fa compagnia agli italiani che lo seguono da casa.

Nato in radio e poi approdato sul piccolo schermo, vanta una conoscenza musicale e un carisma che lo renderebbero perfetto per la conduzione del Festival di Sanremo 2026.

E la proposta di un suo approdo in Rai non si è fatta attendere: sebbene la kermesse sia ora affidata a Carlo Conti, zio Gerry potrebbe ereditarne le veci.

Gerry Scotti: la passione per la musica

Prima speaker per Radio Milano International, Gerry Scotti ha compreso di poter fare della sua passione un lavoro quando Claudio Cecchetto lo ha voluto a Radio Deejay. Nonostante sia ormai da anni legato al piccolo schermo, il conduttore ripete spesso nelle sue interviste quanto sia affezionato al mondo della radio, che ha definito la sua “prima passione” e un’importante palestra che gli ha insegnato a gestire gli imprevisti della diretta.

Ormai da decenni ospite amatissimo delle case degli italiani, Gerry Scotti vanta un’esperienza pluriennale che lo rende uno dei più importanti e stimati professionisti del piccolo schermo. Non solo re de La Ruota della Fortuna, è stato al timone anche di importanti programmi musicali dove ha potuto fare sfoggio delle sue conoscenze in materia: alla guida di Io canto generation, zio Gerry ha rispolverato la sua passione per la musica ricordando anche i tempi in cui duettò con Zucchero nel 2008 a San Siro sulle note di Per colpa di chi.

Gerry Scotti vola verso Sanremo

Dalla scorsa stagione televisiva tiene compagnia agli italiani con La Ruota della fortuna, ma c’è chi lo vorrebbe vedere al timone del Festival di Sanremo 2026. Dopo aver affiancato Carlo Conti come co-conduttore della seconda serata della kermesse musicale lo scorso anno, zio Gerry potrebbe fare un salto di qualità e prendere definitivamente le redini della gara canora.

La proposta arriva direttamente da un utente di X, che lo ha eletto ufficialmente presentatore del Festival 2026. Chissà se la Rai prenderà in considerazione quest’ipotesi, magari alla fine del biennio riservato al collega Conti.