Bentornato al primo posto: ultim’ora, Sinner ce l’ha fatta | La nuova classifica condanna Alcaraz

Jannik Sinner ha nuovamente sorpassato il suo grande e più forte rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz. I suoi tifosi sono al settimo cielo

Una rivalità destinata a scrivere la storia del tennis da qui ai prossimi 10/12 anni. Il confronto tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è una sfida destinata a ripetersi più e più volte, su tutte le superfici e in tutti i tornei più importanti.

Anche perché a differenza dei loro illustri predecessori Roger Federer e Rafael Nadal, che all’improvviso si ritrovarono a dover lottare contro il classico terzo incomodo, vale a dire Novak Djokovic, lo spagnolo e di Murcia e l’italiano di San Candido sono senza avversari.

Non c’è grande evento di questo 2025 ormai quasi giunto alla fine che non si sia risolto con un duello tra i due giovani fuoriclasse: gli ultimi tre tornei del Grande Slam e i Masters 1000 di Roma e Cincinnati hanno visto scontrarsi proprio Alcaraz e Sinner.

Il bilancio provvisorio, purtroppo per il campione altoatesino, è di gran lunga favorevole al suo avversario che si è imposto in 4 occasioni su 5. L’unico successo dell’atleta italiano risale a luglio scorso nella finale del torneo di Wimbledon.

Jannik Sinner si rimette in gioco

L’ultimo incontro tra i due è andato in scena i primi di settembre sul cemento di Flushing Meadows in occasione della finale degli Open degli Stati Uniti: un match ampiamente dominato da Alcaraz e che di fatto ha spinto Sinner a dichiarare di voler cambiare qualcosa nel suo gioco.

Un salto in avanti anche parzialmente rischioso ma necessario per tentare di non perdere ulteriore terreno dal rivale. La classifica mondiale in questo momento vede proprio Alcaraz in testa seguito da Sinner, che ha perso il primato dopo 65 settimane.

Sinner è entusiasta, ecco il motivo

Non tutti sanno però che allo stato attuale esiste una graduatoria, non il ranking Atp, che vede il fuoriclasse azzurro prevalere nei confronti del campione di Murcia. Sinner rispetto ad Alcaraz ha battuto un maggior numero di giocatori che abbiano vinto almeno uno Slam nel corso della propria carriera.

A garantire il primato al tennista italiano è stato il successo ottenuto nel primo turno dell’Atp 500 di Pechino ai danni del 37enne croato Marin Cilic. Per chi non lo sapesse nel lontano 2014 il tennista di Medugorje si aggiudicò gli US Open battendo in finale in tre soli set il giapponese Kei Nishikori.