Sardegna, +7,5% di arrivi nel 2025 | La soddisfazione di Cuccureddu: numeri record negli aeroporti

Sardegna, importanti aggiornamenti per quanto riguarda il turismo: da segnalare il +7,5% di arrivi in questo anno

Gli ultimi dati che arrivano, e che riguardano il turismo, fanno sorridere non poco la Sardegna. I dati arrivano direttamente dalla “Fiera di Rimini” dove c’è stata una importante crescita, a doppia cifra, per il turismo nei primi otto mesi di questo 2025.

A fare il punto della situazione è stato il “TTG Traverl Experience” di Rimini che ha emanato i dati. Gli arrivi sull’isola, partendo da gennaio fino al mese di agosto, ha superato quota 3 milioni. Segno del fatto che si tratta di un +7,5% rispetto allo scorso anno.

Importanti numeri arrivano anche dagli aeroporti sardi: dal mese di gennaio fino a quello di settembre hanno viaggiato oltre 9 milioni di passeggeri (per la precisione 9,2), in crescita del 4,7% su base annua.

Numeri che sono stati presentati direttamente dall’assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu. Il tutto avvenuto durante una conferenza stampa nello stand della Regione Sardegna.

Turismo in Sardegna, numeri eccellenti ed in crescita: +7,5%

L’assessore ha rivelato che si tratta di dati che confermano l’efficacia delle politiche di promozione e le capacità della Sardegna di attrarre visitatori di qualità durante tutto il periodo dell’anno. Un altro aggiornamento importante arriva dal settore ricettivo.

Le strutture registrate con Codice identificativo nazionale (CIN) sono ora 49.657, con un incremento di quasi 25mila unità negli ultimi diciotto mesi. La soddisfazione dell’assessore con queste dichiarazioni: “Un traguardo che testimonia la crescente professionalizzazione del comparto e la volontà di fare rete, migliorando la qualità e la trasparenza dell’offerta turistica”.

Turismo Sardegna, gli ultimi dati sono in crescita: c’è soddisfazione

Nel corso dell’incontro l’assessore ha evidenziato tre novità strategiche del 2025 per l’attrattività internazionale dell’isola. La prima è il riconoscimento di Cala Goloritzè come “spiaggia più bella del mondo”, un primato che rafforza l’immagine della Sardegna nel segmento del turismo balneare di alta gamma.

La seconda, invece, riguarda l’ingresso ufficiale delle Domus de Janas nella World Heritage List dell’UNESCO, che porta a 61 i siti italiani Patrimonio dell’Umanità. Tanto da superare un colosso importante come la Cina. Cuccureddu ha sottolineato inoltre: “Un successo che valorizza il nostro patrimonio archeologico e rafforza l’identità culturale dell’isola”. Le novità non sono affatto finite qui visto che, da maggio del prossimo anno, è stato annunciato un nuovo collegamento: Olbia-New York con Delta Airlines. Una vera e propria svolta.