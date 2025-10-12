Alghero, nozze e tradimento | Lo sposo beccato in camera con un’altra durante il ricevimento

Alghero, nozze e tradimento. Spiacevole sorpresa per la neo-sposa che trova suo marito a letto con un’altra donna

Quella che stiamo per raccontarvi potrebbe essere tranquillamente la scena di un film comico dove, appunto, si ride a crepapelle. Anche se, in questo caso, non c’è nulla da ridere visto che quello che stiamo per raccontarvi è accaduto per davvero.

Il tutto si è verificato ad Alghero dove, qualche ora dopo la celebrazione di un matrimonio, in tempi record c’è stato un vero e proprio tradimento. Quello del neo-sposo nei confronti della sua amata. A quanto pare quest’ultima lo ha beccato a letto con un’altra.

Doveva essere il giorno più bello della loro vita. Insomma, indimenticabile. A tratti lo è stato, ma non nel senso positivo della frase. Il tutto, nel giro di pochissime ore, si è trasformato in uno scandalo familiare.

In un hotel della zona lo sposo è stato sorpreso, appunto, a letto con un’altra donna. Il tutto durante il ricevimento delle nozze. Una scoperta scioccante quella della moglie che, poche ore prima, aveva pronunciato il tanto e fatidico “sì”.

Alghero, beccato a letto con un’altra: si era sposato poche ore prima

I due sposi, provenienti dalla provincia di Sassari, avevano da poco terminato la cerimonia civile. Un ricevimento che ha visto, come invitati, parenti ed amici. Proprio come accade in quasi tutti i matrimoni. Tutto sembrava filando liscio fino a quando, durante la festa, lo sposo non si è allontanato in maniera volontaria. Senza dare spiegazioni a nessuno. Molto probabilmente gli invitati avevano pensato ad un bisogno fisiologico o altro. Niente di tutto questo.

L’uomo, infatti, aveva appuntamento con un’altra donna. Con il passare del tempo, però, la moglie insospettita dalla lunga assenza del neo marito ha iniziato a cercarlo all’interno della struttura. Fino a quando non ha effettuato la spiacevole scoperta: si trovava nella camera d’albergo, riservata alla loro prima notte di nozze, con un’altra donna. Insomma, un pessimo regalo di matrimonio.

Alghero, tradisce la moglie poche ore dopo il matrimonio

L’uomo è stato beccato in atteggiamenti intimi, appunto, con un’altra donna. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che la stessa sia una parente stretta della sposa. Un dettaglio non di poco conto e che, allo stesso tempo, rende la vicenda ancora più grave agli occhi della famiglia e degli invitati. Segno del fatto che questa relazione clandestina, a quanto pare, sarebbe iniziata ancor prima del matrimonio.

Inutile ribadire che, da quel momento in poi, a regnare è stato il caos. Il clima, nel giro di pochi secondi, si è trasformato in un forte momento di tensione. Non c’era più voglia di festeggiare (d’altronde non potrebbe essere altrimenti). Gli invitati, dopo il diffondersi della notizia, hanno lasciato immediatamente l’albergo. Per il momento, dal punto di vista legale, non risultano ancora denunce né interventi da parte delle forze dell’ordine. La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto il giro della rete.