“Chiusura anticipata tra 4 settimane”: Grande Fratello, terremoto dopo l’annuncio | Flop totale e tutti a casa

La ben nota porta rossa potrebbe chiudersi definitivamente con estremo anticipo confermando il flop del GF.

Uno dei reality show più longevi e seguiti della televisione italiana è il Grande Fratello, ma in questi ultimi anni sta perdendo parecchio share.

La nuova edizione della casa più spiata d’Italia è partita da circa due settimane, ma i risultati tra il pubblico non sono di certo quelli sperati.

Quest’anno al timone del GF troviamo Simona Ventura, una tra le conduttrici veterane del piccolo schermo 100% Made in Italy.

Tuttavia, nemmeno la sua presenza sembra dare lustro al reality show e molti italiani hanno deciso di snobbare il programma tanto da far aleggiare in giro la voce di una chiusura anticipata tra quattro settimane.

Grande Fratello, un reality show che sta stufando?

Era il 2000 quando il Grande Fratello ha aperto la sua iconica porta rossa per la prima volta e ha dato fama e notorietà a persone comuni provenienti da ogni parte d’Italia. Grazie a questo reality show, molte persone sono diventate i volti noti che conosciamo oggi. Tuttavia, negli ultimi anni si era creato anche il format Grande Fratello VIP, dove a partecipare erano concorrenti già famosi.

Una sorta di Isola dei Famosi tra le mura domestiche e se all’inizio questa novità aveva incuriosito il pubblico, alla fine ha perso il suo charme. Quest’anno è una sorta di ritorno alle origini, dal momento che Simona Ventura sta conducendo un GF “tradizionale”, con persone normali mai viste prima. Eppure anche questo ritorno alle radici sembra non aver conquistato per nulla (o quasi) il pubblico italiano.

Addio anticipato al GF

In linea generale, quando un programma televisivo fallisce viene immediatamente cancellato e sostituito con qualcos’altro. Nonostante questo, però, quando si tratta di una trasmissione tanto famosa quanto longeva come il Grande Fratello ci si pensa più volte prima di prendere la decisione estrema di eliminarla dal palinsesto. Questo riguardo dimostrato da Mediaset sembra non essere in sintonia con quello del pubblico italiano, che crede che il programma vada chiuso prima del previsto.

Almeno questo è il parere di un utente su X che ha pubblicato un post dove esprime la sua opinione in merito alla nuova edizione del GF. Nel dettaglio, l’utente ha scritto che andando avanti in questo modo il reality show chiude tra un mese. Staremo a vedere se le previsioni dell’utente social si avverranno o se Mediaset darà ancora un’altra chance al reality show casalingo più famoso di sempre.