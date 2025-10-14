Cagliari, svolta per l’ex Ospedale Marino | Ok al progetto di riqualificazione: sarà restituito al Poetto

Cagliari, importanti passi in avanti per l’ex ospedale Marino: svolta sul progetto di riqualificazione. Sarà restituito al Poetto

Importanti aggiornamenti per quanto riguarda l’ex ospedale Marino situato nella città di Cagliari. Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media locali pare che la Giunta regionale ha dato il via libera al progetto di riqualificazione.

Non è altro che un passo avanti importanti per la rinascita di uno dei luoghi più simbolici e trascurati della costa cagliaritana. Ad annunciarlo ci ha pensato l’assessora all’Ambiente, Rosanna Laconi. Il tutto dopo la conclusione di un lungo iter amministrativo.

La decisione è stata presa: quella di non assoggettare il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), pur con alcune prescrizioni mirate a migliorare ulteriormente gli aspetti ambientali e paesaggistici dell’intervento.

Il progetto, del valore di circa 12 milioni di euro, prevede il recupero e la valorizzazione dell’edificio principale e dei corpi annessi. Ovviamente rispettando le tutele ambientali e paesaggistiche.

Cagliari, ok al progetto di riqualificazione dell’ospedale Marino

Tra i piani, pronti ad essere attuati, anche interventi di ingegneria naturalistica con l’obiettivo di stabilizzare il sistema dunale, la piantumazione di specie autoctone, il recupero delle aree esterne e la rimozione delle superfici asfaltate. Una grande notizia per il popolo sardo che, in questi anni, ha visto vedere abbandonate una delle strutture più amate e delicate della Sardegna.

La Laconi, inoltre, ci ha tenuto a sottolineare che non si tratta solo di un progetto di riqualificazione, ma di una vera rinascita civile e ambientale. Segno del fatto che dopo oltre dieci anni il Poetto potrà riavere vita, bellezza e dignità. Anche perché, attualmente, questa realtà ha sofferto degrado e abbandono.

Ex ospedale Marino pronto ad essere riqualificato: le ultime

L’intervento è stato promosso anche dalla società Colonia Hotel S.r.l.. Opere pronte ad essere progettate con un unico obiettivo: quello di avere un minimo impatto ambientale e garantire la piena reversibilità.

Le novità non sono finite qui visto che sono previsti una piscina amovibile e una viabilità interna drenante. In questo modo si va a concludere una vicenda che durava avanti da un bel po’ di anni. Si sta per aprire una nuova pagina per il Poetto. Finalmente.