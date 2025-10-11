Donatella Versace, hai mai visto dove vive? Più che una casa sembra un museo | Non crederai ai tuoi occhi

Donatella Versace è uno dei nomi della moda più noti a livello mondiale. La sua casa più bella si trova in Italia e somiglia ad un museo

Il nome “Versace” rappresenta insieme ad altri 4/5 una delle eccellenze della moda italiana e uno dei marchi più conosciuti e amati a livello mondiale. A prendere il posto ai vertici della celebre Maison di Gianni, il fondatore e capostipite dell’atelier morto tragicamente a Miami nel 1997, è stata la sorella Donatella.

Donatella Versace è diventata così il volto inconfondibile, direttrice creativa e principale punto di riferimento della casa di moda. Raccogliere un’eredità tanto ingombrante come quella lasciata dal fratello non era semplice, ma lady Versace è riuscita a portare avanti la Maison con capacità e determinazione.

Non tutti sanno che pur vivendo per quasi tutto l’anno negli Stati Uniti dove del resto abitava anche Gianni, Donatella Versace continua ad amare parecchio il proprio paese d’origine e custodisce le sue solidi radici italiane in uno splendido e riservatissimo appartamento.

Questa elegante e sontuosa abitazione si trova nel cuore di Milano, la capitale italiana della moda. Pur possedendo diverse residenze sparse per il mondo la casa nel capoluogo meneghino non è solo un punto d’appoggio ma un vero e proprio santuario del lusso, dell’arte e della memoria del fratello.

Un sontuoso ritorno alle origini

L’abitazione situata in una zona di prestigio riflette pienamente l’opulenza e lo stile inconfondibile del brand Versace, fondendo sapientemente pezzi d’antiquariato con opere d’arte contemporanea di altissimo livello. È un luogo dove l’eccesso è calcolato e ogni dettaglio parla di storia, bellezza e, soprattutto, moda.

La residenza si trova strategicamente accanto all’atelier storico di Versace in Via Gesù, un legame fisico che sottolinea la centralità di Milano nella vita professionale e personale di Donatella. L’interno è un tripudio di elementi che richiamano lo sfarzo dell’antica Roma e della Grecia classica, motivi che sono da sempre pilastri dell’estetica Versace.

Il bagno di Maria Antonietta

Forse l’angolo più sorprendente della casa è il bagno, un ambiente che unisce storia e leggenda. Donatella ha raccontato che questa stanza fu acquistata all’asta dal fratello Gianni e che presenta una boiserie che si dice sia appartenuta nientemeno che a Maria Antonietta, l’ultima regina di Francia. Con vasca e lavandino di marmo, divanetti rivestiti di stoffe preziose, il bagno è un esempio lampante della passione di Gianni per l’antiquariato.

La casa di Milano di Donatella Versace dunque, non è un semplice rifugio ma un’affermazione di stile, un museo privato che incapsula il DNA della Maison: un’estetica barocca, audace e profondamente legata alla storia dell’arte e del lusso.