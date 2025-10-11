Addio film e serie a pagamento | Da oggi ti serve solo il digitale terrestre: contenuti illimitati a costo zero

Avviso importante per milioni di telespettatori: d’ora in poi si potrà assistere in chiaro ai contenuti di una grande piattaforma televisiva

Sono sempre di più i telespettatori che negli ultimi anni si sono allontanati gradualmente dai canali televisivi generalisti preferendo di gran lunga abbonarsi alle varie piattaforme a pagamento: da Netflix ad Amazon passando per NOW TV e Infinity.

Del resto la televisione via streaming offre contenuti e opzioni sempre più apprezzate dal pubblico: film e serie che vanno per la maggiore hanno riscosso e continuano a riscuotere grande successo.

Il gioco del resto vale la candela Almeno finora il costo degli abbonamenti è ampiamente alla portata delle tasche di milioni di famiglie, anche di quelle che vivono di redditi non particolarmente elevati.

È di questi ultimi giorni però un’interessante e significativa novità che riguarda il digitale terrestre il quale si arricchisce di una nuova offerta del tutto gratuita. La giornata del 5 ottobre 2025 ha segnato l’arrivo in chiaro di un canale molto atteso.

Un nuovo canale fa impazzire i telespettatori

Le trasmissioni di Discovery passano infatti dalla modalità a pagamento a quella free-to-air. Questo cambiamento che riguarda il numero 37 del telecomando rende accessibile a tutti un palinsesto ricco di contenuti che in precedenza era riservato agli abbonati.

Il passaggio in chiaro è una mossa strategica che mira a massimizzare la visibilità e la platea del brand Discovery in Italia, espandendo l’accesso a contenuti che spaziano dalla scienza all’intrattenimento, e rappresenta un beneficio diretto per tutti gli spettatori. Per gli utenti del digitale terrestre l’arrivo di un nuovo canale in chiaro richiede spesso una semplice e rapida operazione: la nuova sintonizzazione del televisore o del decoder.

Un palinsesto più ricco per tutti

L’ingresso di Discovery nel panorama free-to-air è un evento rilevante per il settore televisivo italiano. Il canale è noto per la qualità dei suoi programmi che coprono generi molto apprezzati dal pubblico come: documentari, reality e factual e intrattenimento di vario tipo.

La migrazione in chiaro dei contenuti di Discovery intensifica la competizione tra le reti generaliste e tematiche gratuite, offrendo al contempo agli utenti una scelta di programmi precedentemente disponibili solo tramite piattaforme con abbonamento come Sky o Now TV. Questo switch riafferma la tendenza del mercato a rendere accessibili al grande pubblico i contenuti di alto valore, sfruttando la capillarità di diffusione del digitale terrestre.